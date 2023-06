News Fabio Fazio: “Sei scemo?” perde del tutto il controllo contro l’ospite| Cala il gelo in studio Di Mia Lonigro - 19

Fabio Fazio protagonista di un episodio spiacevole a Che tempo che fa. Fazio non si trattiene con un ospite e in studio si ammutoliscono.

Fabio Fazio è l’uomo di cui tutti parlano in questo momento. Dopo oltre quarant’anni alla Rai l’uomo lascia la rete per trasferirsi sul nove e su Discovery per una nuova avventura televisiva.

Certo l’eccitazione è tanta: sicuramente ci saranno tante novità per Fabio Fazio e tanta voglia di fare qualcosa di completamente diverso ma l’amarezza per aver lasciato quella che è stata la sua casa per così tanti anni è davvero dura.

Dopo che il direttore della Rai Carlo Fortes si è dimesso dalla Rai questo maggio nella rete tutto sembra essere andato in completo subbuglio. Molte personalità storiche della Rai non hanno più trovato una collocazione nel palinsesto ed è per questo che la Rai avrà un volto molto diverso da quello a cui siamo stati abituati fino ad adesso.

Tra i conduttori e i programmi colpiti dal cambio di governo che ha generato caos in Rai c’è stato sicuramente Fabio Fazio con il suo storico show Che tempo che fa. L’anno che verrà né lui né la sua fidata compagna di lavoro Luciana Litizzetto torneranno ma trasferiranno il format sul nove sicuramente in una forma rinnovata.

Lo strano episodio a Che tempo che fa

Un episodio avvenuto un po’ di tempo fa proprio nella trasmissione di Fabio Fazio ha fatto discutere il pubblico. Durante un’intervista ad Antonella Clerici Fazio ha iniziato un siparietto con il comico Francesco Paolantoni. Il conduttore ha finto un collegamento con un personaggio interpretato dall’attore un certo “Robertino da Napoli”.

Nella gag questo tale Robertino avrebbe dovuto indovinare il termine “bianco” senza assolutamente riuscirci. A questo punto Paolantoni nei panni di Robertino ha detto: “Ho vinto qualche cosa?” ed è così che Fazio ha replicato: “Ma sei scemo?” e ancora “È bianco, Robertino, è bianco!”. Insomma, Fabio non ha risparmiato un rimprovero al comico seppur fatto in maniera bonaria.

L’eredità di Che tempo che fa

Proprio di recente è andata in scena l’ultima puntata dello storico programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa” che ha registrato un vero e proprio record di ascolti. La trasmissione nonostante i vari cambi di rete e le frequenti critiche da una parte del mondo politico è sempre stata una delle più apprezzate e seguite della rete pubblica.

Fabio Fazio è riuscito a portare diversi ospiti importanti italiani ed internazionale nel suo show aumentando anche i guadagni sia in termini di soldi che di pubblicità in Rai. Eppure, questo non è bastato a trattenerlo e a convincere i nuovi vertici: Fazio andrà via da Rai 3 ufficialmente ma i suoi programmi continueranno altrove e forse quello stesso pubblico di sempre lo seguirà lontano dal servizio pubblico.