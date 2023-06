News Estate torrida e temperature record: ecco le regioni maggiormente colpite | Arriva il Niño Di Ambra Ferri - 12

Brutte notizie per chi ama la stagione invernale: presto arriverà il caldo rovente del Niño e con esso si raggiungeranno temperature record.

Già dal nome “El Niño” si intuisce la matrice tropicale che caratterizza quest’ondata. Presto in alcune regioni italiane si arriveranno a superare i 30 gradi durante le ore di sole, tanto che il caldo diventerà quasi insopportabile.

Munitevi di vestiti leggeri e preparatevi a bere tanta acqua, perché non sarà facile superare la stagione alle porte. Ecco quali sono le regioni che saranno maggiormente colpite da questo caldo tropicale e come comportarsi nei prossimi mesi.

Come anticipato, si prevede un’estate torrida e caratterizzata da giornate roventi soprattutto in alcune regioni italiane a causa dell’arrivo di El Niño, un caldo tropicale mai provato prima. Non ne saranno felici coloro che preferiscono la stagione invernale e fanno fatica a sopportare il caldo afoso: prevenirlo è impossibile, ma potete scoprire se vivete nelle regioni che saranno maggiormente colpite da questa tempesta di caldo estiva.

Estate torrida e temperature record in Italia

El Niño fa parte di quei fenomeni climatici molto singolari che, per fortuna, si verificano ogni 3-7 anni e sono causati dal riscaldamento delle acque del Pacifico. Questo processo causa fortissime ondate di calore e prolungati periodi di siccità che travolgono i paesi e mettono in ginocchio regioni e abitanti. Quest’anno il caldo è stato definito da record, persino gli esperti della Nasa si sono accorti dell’ondata di calore che colpirà l’Italia. Si tratta di un caldo talmente potente da riuscire a influire sui modelli meteorologici a livello mondiale.

Più nello specifico, si tratta di un insieme di onde definite di Kelvin che vanno a formarsi all’altezza dell’Equatore, col trasporto di aria calda che si evidenzia a cavallo tra il periodo primaverile ed estivo. Tutto questo anticipa El Niño, un caldo torrido che presto proveremo sulla nostra pelle.

Come prepararsi ad affrontare El Niño

In Italia, le zone maggiormente colpite saranno quelle del Meridione, le Isole maggiori e le pianure del Nord. Durante le giornate estive, non solo la temperatura potrebbe toccare i 30 gradi, ci sono buone possibilità che li superi. Tutto questo accadrà prestissimo, nel mesi di giugno e luglio.

Per prepararsi ad affrontare al meglio questa ondata di calore, il consiglio degli esperti è quello di vestirsi in modo leggero e bere molta acqua: come ci ricordano tutti i giorni i telegiornali durante la stagione estiva, l’idratazione è fondamentale per combattere il caldo. Quest’anno con l’arrivo di El Niño lo è ancora di più.