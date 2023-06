News Guarda bene questa immagine: c’è un gatto nascosto! È impossibile trovarlo Di Mia Lonigro - 9

Un test visivo divertente e pratico vi aiuterà a conoscere le vostre capacità visive. C’è un gatto nascosto, provate ad individuarlo!

Internet è un contenitore importantissimo di informazioni, giochi film e tante attività. Sul web è possibile trovare anche diversi test visivi e intellettivi che mettono alla prova la vostre abilità, la vostra memoria e concentrazione.

Questi test possono sembrare frivoli o poco affidabili: eppure, sono un ottimo modo per allenare la concentrazione, la percezione dei vostri cinque sensi e allo stesso tempo vi faranno davvero divertire. Internet come detto ne è pieno, ma uno in particolare è davvero interessante e molto sfidante.

Vi farà rilassare ed insieme aumenterete le capacità di analisi: si tratta di trovare nell’immagine piena di piccoli gufetti disegnati, un gatto che per valore cromatico e di forma sembra mimetizzarsi perfettamente.

Se non riuscite al primo colpo non demordete: cercate, piuttosto, di sforzarvi di più almeno fino a quando quei piccoli occhi da gattino non spunteranno e finalmente potrete essere soddisfatti del risultato ottenuto con le sole vostre capacità.

Esempi e benefici dei test visivi

Il test che vi proponiamo quest’oggi tra l’altro non è l’unico. Se navigate per bene Internet avrete la possibilità di imbattervi nell’enigma visivo “Where’s Waldo?” in cui lo scopo è trovare il personaggio Waldo in uno scenario estremamente affollato. Questa prova è diventata veramente famosa un po’ di anni fa ma risale al 1987, data della sua creazione ad opera di Martin Handford.

Proprio l’attività di scovare oggetti nascosti o fuori contesto rispetto agli elementi di contorno aiuta molto a testare le proprie abilità di concentrazione e a sviluppare una più che sufficiente attenzione per i dettagli.

La soluzione del test visivo: dov’è il gatto nell’immagine?

Avete analizzato per bene l’immagine? Siete riusciti a trovare il tenero gattino? Beh se state avendo qualche difficoltà vi diamo un piccolo indizio e cercate di guardare bene in basso a destra. Ecco che spunteranno le orecchie e il musetto dell’animale che senza ombra di dubbio è perfettamente integrato con le forme ed i colori dei gufi accanto.

Ecco un gioco potenzialmente divertente tanto importante per dare sfogo alle vostre attitudine ma insieme migliorarle. Se il vostro lavoro per esempio è quello di correggere testi o avete molto a che fare con grafiche e disegni questo è sicuramente il test per voi, per comprendervi di più e diventare sempre più competenti.