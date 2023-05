News Test visivo impossibile: trova il bruco nel prato | 10 secondi per essere un genio Di Marina Drai - 21

Mettiti alla prova con questo nuovo test visivo: trova il bruco nel prato. Hai solo 10 secondi per riuscirci e dimostrare di essere un genio.

Pensi davvero di essere un genio dei test? Allora mettiti alla prova con questo test visivo quasi impossibile per molti. Lo scopo è trovare un bruco verde in mezzo al prato. Il soggetto si mimetizza perfettamente con lo sfondo ed è molto difficile individuarlo al primo colpo.

Sono in pochi quelli che riescono a trovare il bruco in meno di 10 secondi. Se te la senti di metterti alla prova, guarda bene l’immagine e comincia a cercare dove il bruco potrebbe nascondersi. Aguzza la vista e osserva ogni angolo della foto: il piccolo bruco potrebbe trovarsi ovunque, ma devi trovarlo in fretta!

Questo test è ottimo per sviluppare capacità di osservazione e concentrazione, e anche un po’ di pazienza: spesso abbandoniamo ai primi tentativi perché non riusciamo proprio a trovare quello che cerchiamo. Anche se non riuscite in 10 secondi non è importante: ciò che conta è aver messo alla prova il proprio cervello e averlo allenato, mantenendolo giovane.

A differenza di altri enigmi che richiedono particolari capacità, logiche o matematiche, qui si tratta solo di essere bravi nell’osservare la scena e trovare il soggetto richiesto. In questo tipo di test si migliora col tempo, perciò se siete al vostro primo tentativo o non vi mettete alla prova da un po’, non siate troppo severi con voi stessi.

Riesci a vedere il bruco?

Cercare il bruco nel prato è come cercare un ago nel pagliaio: quasi impossibile! L’insetto si nasconde bene in tutto quel verde, perché è dello stesso colore dello sfondo. Le zampine però lo tradiscono, e anche un po’ di rosso sulla schiena. Perché non provate a cercare questi particolari se ancora non siete riusciti a individuarlo?

In questo test occorre riuscire ad andare oltre le apparenze: quello nella foto non è un semplice prato verde tutto uguale, ma nasconde un segreto. Se non sei riuscito a individuarlo, scorri e scopri la soluzione direttamente nella foto. Non essere troppo duro con te stesso: la maggior parte delle persone non riesce a trovare il bruco!

Soluzione del test visivo

Se siete riusciti a trovare il bruco in 10 secondi o meno: complimenti, siete tra i pochi che davvero sanno aguzzare la vista e trovare subito ciò che cercano. Se invece non ci siete riusciti, poco male: è stato comunque un test simpatico, no?

Ora non vi resta che sfidare i vostri amici o colleghi e vedere chi tra di loro riesce a trovare il bruco in poco tempo e se qualcuno riesce a battere il vostro tempo. Se invece volete continuare a mettervi alla prova, sul web avete l’imbarazzo della scelta per questi test visivi.