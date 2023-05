News Test visivo impossibile da risolvere: trova la bambina nascosta tra i fenicotteri Di Ambra Ferri - 9

Questo test visivo è un vero rompicapo: non tutti riescono a vederla, ma tra i fenicotteri si nasconde una bella ragazza. E tu, sei un genio?

Mettiti alla prova con questo test visivo che all’apparenza può sembrare facile, ma nasconde delle insidie. Il trucco sta nel concentrarsi, aguzzare la vista e provare a trovare la ragazza nascosta nella moltitudine di fenicotteri che abitano la bellissima immagine.

Si sa, con l’avanzare dell’età i nostri occhi si affaticano e fanno più fatica a notare i dettagli nelle fotografie. Per risolvere questo test è necessario avere una vista da falco, mettere a fuoco i dettagli e concentrarsi il più possibile. Nonostante gli sforzi, pochissimi riescono a risolverlo.

Trovare il viso della bambina nella moltitudine di fenicotteri non è una sfida facile, soprattutto perché l’immagine è molto bella e i suoi colori rapiscono l’attenzione dei giocatori. C’è il blu del laghetto, il verde della natura e il rosa delle ninfee, tutti colori pastello che si sposano benissimo con i fenicotteri rosa, protagonisti dell’immagine. Tra loro, però, si nasconde anche il viso di una bellissima ragazza.

Test visivo: trova la bambina nascosta

Questo test visivo mette alla prova la vostra vista e la vostra attenzione. L’obiettivo consiste nel trovare nel minore tempo possibile il volto della ragazza, non tutti riescono a risolvere il test però. Ora provate a concentrarvi e cercare: l’avete trovata?

Se sì, complimenti. Siete dei veri geni! La vostra vista da falco non vi tradirà mai e siete persone molto attente ai dettagli. Questo vi ha permesso di risolvere il test che, se all’apparenza può sembrare facile, in realtà nasconde molte insidie. Se non siete riusciti a trovare la bambina, non temete: con un po’ di allenamento diventerete dei campioni. Intanto, ecco qualche indizio per individuarla.

La soluzione

La bambina in questione è bionda e indossa un cappello arancione, un colore pastello come tutti quelli che compongono l’immagine. É difficile trovarla perché si nasconde dietro a un fenicottero delle ultime file, ma le si vede quasi tutto il viso. Inoltre, i bellissimi colori pastello tendono a catturare l’attenzione dei giocatori, distraendoli dall’obiettivo principale.

Sappiate che riuscire a risolvere questi test è una questione di allenamento. Più vi mettete alla prova, più diventerà facile risolverli. Sottoporsi a questo genere di giochi visivi è un modo veloce e divertente per tenere allenata la mente senza troppi stress. Se avete voglia di migliorarvi, ecco un altro test visivo che fa al caso vostro.