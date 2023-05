News Cosa faceva Lazza prima del successo? Passato sconcertante | INEDITO Di Didi Kera - 13

Il cantante romano è partito dalle basi e il suo ex lavoro ha sconvolto tutti i suoi fan. Scopriamo cosa faceva.

Jacopo Lazzarini, meglio noto come Lazza, è un rapper che ha visto la sua carriera prendere il volo diversi anni fa, ma con il suo secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo la sua fama ha acquistato un livello maggiore.

Lazza ha guadagnato la medaglia d’argento sul podio sanremese grazie al brano Cenere e questo è stato sorprendente soprattutto per lui. Infatti, per il cantante è stata la sua prima volta sul palco dell’Ariston e non si aspettava affatto un risultato del genere.

L’artista è nel mondo della musica già da diversi anni e per chi è fan del genere trap lo conosce sicuramente dal 2017. In quell’anno è uscito il suo primo album intitolato Zzala. Per il resto del pubblico italiano, il nome di Lazza dovrebbe essere più noto dallo scorso anno. Nel 2022, infatti, il rapper ha collaborato con Madame nel brano di Fabri Fibra Caos.

Negli ultimi anni, dunque, la carriera musicale di Lazza ha fatto un salto di qualità enorme, che nemmeno lui stesso si sarebbe mai immaginato di realizzare. Qualche mese fa, il rapper è stato ospite in un programma televisivo dove ha rivelato il suo passato lavorativo sconvolgente.

Il lavoro di Lazza precedente alla sua fama

L’artista è stato ospite da Alessandro Cattelan e durante l’intervista ha toccato svariati argomenti personali, tra cui il suo ex lavoro. Il padrone di casa gli ha chiesto che cosa facesse prima di entrare nel mondo della musica e Lazza ha risposto in un modo che nessuno si immaginava. L’artista ha, infatti, dichiarato:

“Sono andato a lavorare per questa ditta qua, andavo a montare climatizzatori o andavo in cantiere”. In altre parole, Lazza lavorava come idraulico o affini; incarichi ottenuti grazie ad alcuni amici di vecchia data. Lazza va comunque fiero del suo passato, affermando: “Bello, alla lunga mi divertivo. Era faticoso ma non era male”.

I retroscena circa l’ex lavoro di Lazza

Quando Cattelan ha chiesto al cantante se veniva trattato bene, Lazza ha risposto: “Economicamente non tanto…”. Allora Alessandro gli ha domandato se il giovane veniva trattato bene a livello personale e Lazza ha affermato: “Sì, alla fine mi avevano visto tutti da piccolino…Cioè li conoscevo tutti i ragazzi con cui lavoravo”.

Cattelan ha insistito nel chiedere a Lazza se davvero andava tutto nel modo giusto e l’artista ha così risposto: “I capicantiere un po’ di nonnismo me lo hanno fatto…Una volta uno mi ha forzato a prendere il pranzo per tutti, a prendere i panini per tutti. Io gli ho messo la pasta per caloriferi nei panini”.