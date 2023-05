News Barbara D’Urso: “Urgente un consulto psicologico”, scatta il panico | Cosa sta succedendo Di Marina Drai - 6

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto sui social ma è stata sommersa da pesanti critiche da parte dei suoi follower.

Barbara D’Urso, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. Questa volta è stata protagonista di una valanga di insulti e critiche dopo aver pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che i follower non hanno apprezzato: gli utenti del social hanno trovato il post offensivo e irrispettoso.

La conduttrice è stata ed è protagonista di programmi di punta di Mediaset, tra i quali Pomeriggio 5. Anche se negli ultimi tempi gli ascolti sono un po’ calati, facendo temere il peggio per la carriera della conduttrice, D’Urso è ancora uno dei volti più amati dell’emittente.

Barbara D’Urso è nel mondo dello spettacolo ormai dagli anni ’60 e, oltre che nella conduzione, è stata attiva anche nel mondo della recitazione, sia sul piccolo schermo che a teatro. Molti l’hanno seguita in Dottoressa Giò, fiction andata in onda dal 1995 al 1998.

Lo scorso febbraio è tornata a teatro nella commedia Taxi a due piazze dopo 15 anni lontana dai palchi. L’ultimo spettacolo a cui aveva preso parte era Il letto ovale di John Chapman e Ray Cooney, mentre il suo debutto era avvenuto con Appuntamento d’amore diretto da Pino Passalacqua.

La foto dello scandalo

La conduttrice è molto attiva sui social e pubblica spesso foto in compagnia di amici e colleghi, anche durante delle feste in Mediaset. La conduttrice ama rendere partecipi i suoi follower della sua vita e dei party a cui è invitata, con nessuna eccezione. Una delle ultime foto, però, ha scatenato un putiferio.

Nel post vediamo la conduttrice vestita in maniera eccentrica, come se fosse una santa, insieme a un’altra invitata alla festa. Le due sembrano in una discoteca, in un angolo più tranquillo dove si sono recate proprio per fare questa foto considerata da molti “blasfema”: quello che doveva essere un post innocente si è trasformato in un’ondata di critiche ingestibili.

Barbara D’Urso sommersa da critiche

“Fuori luogo soprattutto i santini. Lei che si proclama persona religiosa mi sembra un po’ blasfemo sinceramente” si legge tra i commenti, insieme a “Mi pare poco rispettoso nei confronti dei fedeli” e “Scherzate con i fanti e non con i SANTI”. Centinaia i commenti indignati, e qualcuno ci è andato giù pesante scrivendo addirittura “È urgente un consulto psicologico”.

Di certo la conduttrice non si aspettava una risposta del genere, ma non ha replicato alle critiche. Nella foto la vediamo con in mano un santino e indosso una corona legata proprio alla tradizione cristiana delle immagini sacre. I fan, però, non hanno apprezzato questa sua scelta stilistica e hanno manifestato a gran voce il loro dissenso.