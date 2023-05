News Vi ricordate Lupo Lucio della Melevisione? Ecco la fine che ha fatto | FOTO Di Luna Vespri - 16

Il lupo più amato dai bambini oggi ha una vita totalmente diversa: ecco come è cambiata la sua vita.

Tutti andavano matti per quel mondo meraviglioso e immaginario della Melevisione, fatto di personaggi delle fiabe tradizionali e già sentiti, rimessi in scena in una chiave differente e di certo più simpatica per attrarre un enorme pubblico di bambini che aspettava solo di potersi sedere davanti alla televisione per guardarlo.

Il programma, in onda dal 1999 al 2010 su Rai 3, ha catturato tutti i bambini, ragazzi di oggi che pensano a quei momenti con nostalgia e tornerebbero volentieri indietro per provare le stesse emozioni.

Con Fata Lina, Balia Bea, Principessa Odessa, Principe Giglio, e così via, ci siamo affezionati a ciascuno di loro, anche a i personaggi più cattivi come Strega Salamandra o Strega Varana, ma anche e soprattutto Lupo Lucio.

Lupo Lucio era un dispettoso e guastafeste che con le sue bugie cercava di incastrare tutti per avere la meglio e scatenava la rabbia di Tonio Cartonio, il protagonista assoluto che parlava con noi bambini, e gestiva le creature magiche. Ma che fine ha fatto oggi Lupo Lucio?

Com’è cambiata la vita di Lupo Lucio

Lupo Lucio era interpretato dall’attore Guido Ruffa, che ha dato vita al nostro lupo preferito per tutte le edizioni della Melevisione, finché è stata trasmessa. Dal momento in cui il programma ha avuto fine, tutti noi fan non facciamo che chiederci dove siano finiti i personaggi e soprattutto l’attore di Lupo Lucio. Dopo la sua interpretazione di Lupo Lucio, Giudo Ruffa ha avuto anche molti altri ruoli, che sono indubbiamente meno noti di ciò che l’ha fatto conoscere a tutti i bambini ai tempi del programma.

Guido Ruffa ha lavorato in televisione, ma anche nel cinema e in teatro. Si è formato musicalmente con Augusto Boal e Karl Potter, e con Paul Andre Segre per quanto riguarda la commedia dell’arte e le maschere. Inizia a recitare a partire dal 1981 con la compagnia Assemblea Teatro, fino al 1993 quando inizia a farsi strada in maniera autonoma. La sua carriera cinematografica era iniziata ancor prima della messa in onda della Melevisione, nel 1986 con il film Donna d’ombra, cui seguono Portami via, Dalla parte giusta e in Crociera Vianello. Guido Ruffa ha poi recitato in televisione, oltre che nella Melevisione, anche in serie televisive come RIS – Delitti imperfetti, L’uomo che rubò la Gioconda.

Cosa fa oggi Guido Ruffa?

L’attore di Lupo Lucio Guido Ruffa, dopo la Melevisione, in cui ha passato sedici anni, ha prestato la sua voce ai personaggi di Orazio, di Peppone, di Alè, di Gioele e di Vittorio, nel programma “È domenica papà”.

La sua apparizione nel mondo della televisione si è drasticamente ridotta per la scelta di dedicarsi al teatro, in cui si occupa di produzioni teatrali, che gli ha dato l’opportunità di lavorare con personaggi di spicco nel mondo culturale, come Lindsay Kemp, Ugo Gregoretti e Arnoldo Foà.