Test visivo: solo il 3% riesce a trovare il gorilla | Scopri se sei un fuoriclasse

Mettiti alla prova con questo test visivo e scopri se sei un’eccezione. Basta trovare il gorilla nascosto nella foto.

Il test visivo di oggi vi permetterà di mettervi alla prova e tenere allenata la mente con poche semplici mosse. Per farlo, basta concentrarsi e provare a cercare il gorilla nella foto.

Solo il 3% delle persone che si mettono in gioco riesce a vedere individuare l’animale in 12 secondi. E tu sei tra questi? La percentuale è davvero molto bassa e fa dei vincitori dei veri fuoriclasse.

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, la sfida di oggi sembra semplice, ma è davvero complicata. Per portarla a termine c’è bisogno di molto allenamento e di una vista da falco.

Test del gorilla: solo il 3% lo risolve

I test visivi, i puzzle numerici o comunque tutti quelli che rientrano nella categoria delle illusioni ottiche, sono degli ottimi strumenti che attraverso il gioco permettono di stimolare la mente. Non sempre, però, si è in grado di risolverli senza indizi. Quello proposto oggi è molto singolare e metterà in difficoltà anche i più allenati. Di certo, mettersi alla prova tutti i giorni facilita le cose e permette di avere una mente più pronta al gioco. Questa volta, però, il test è un vero rompicapo.

Basta pensare che secondo le statistiche, soltanto 3% degli utenti che ha provato questo quiz è riuscito a localizzare l’animale che si nasconde nella foto in soli 12 secondi. E tu sei tra questi?

La soluzione al test

Secondo i neurologici, sottoporsi a questo tipo di test permette di accentuare non soltanto le proprie capacità cognitive e le funzioni visive, ma anche migliorare la memoria e la concentrazione. Insomma, sarebbe sbagliato sottovalutarli e considerarli dei semplici giochi. Venendo al quiz di oggi, nell’immagine c’è un paesaggio molto bello, una foresta con un piccolo corso d’acqua. Di primo impatto nessuno se ne accorge, eppure in questo paesaggio fiabesco si nasconde un gorilla.

La difficoltà consiste nel non farsi distrarre dai colori accesi che caratterizzano l’immagine e dai sentieri alberati che potrebbero distrarre. Prova a concentrarti al massimo e aguzzare la vista. Hai visto dove si è nascosto il nostro gorilla? Se la risposta è sì, allora sei un vero fuoriclasse e fai parte di quella piccolissima fetta di persone che sono riuscite a portare a termine il test.

In caso contrario, non preoccuparti, basterà qualche allenamento in più e diventerai un vero campione. Per oggi, ti aiutiamo noi: abbiamo cerchiato in rosso il gorilla. Se ti è piaciuta questa sfida e vuoi metterti nuovamente in gioco, ecco un altro test visivo che potrebbe fare al caso tuo.