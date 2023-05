Asia Argento: “Cacciata di casa”, il racconto shock | Una vita a subire violenze

In un’intervista a Verissimo Asia Argento ha raccontato episodi da brividi della sua vita e del suo passato doloroso.

Aria Maria Vittoria Rossa Argento è un’attrice, regista e cantante, figlia del regista Dario Argento. Di lei abbiamo sentito parlare spesso, non solo per la sua carriera cinematografica ma anche per diverse controversie di cui, in un modo o nell’altro, è diventata protagonista.

Insieme a Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie ha accusato pubblicamente il produttore cinematografico Harvey Weinstein di molestie sessuali ai danni di attrici e attori. Il produttore, alla fine, è stato incriminato di crimini sessuali e stupro di terzo grado.

Ma Asia Argento è stata accusata solo un anno dopo, nel 2018, degli stessi crimini da parte di Jimmy Bennett: l’attore ha accusato la donna di averlo violentato nel 2004 quando recitavano insieme nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, quando il ragazzo aveva solo 8 anni.

Dopo le dichiarazioni dell’attore iniziò una battaglia legale che non portò però ad alcuna incriminazione. Secondo l’attrice le affermazioni furono studiate a tavolino per essere rivendute ai giornali.

Il racconto di Asia Argento

Nel corso di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice ha deciso di parlare a cuore aperto e raccontare di alcuni episodi dolorosi della sua vita. La donna ha rivelato di aver subito numerose violenze, sia fisiche che psicologiche, da una persona molto vicina a lei: sua madre. In occasione dell’intervista aveva parlato del suo libro Anatomia di un cuore selvaggio, l’autobiografia a cui ha affidato tutti i suoi pensieri e i ricordi più importanti della sua vita.

“Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia madre” ha detto. “Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola“.

Un dolore indescrivibile

C’è voluto molto coraggio per l’attrice per rivelare questi particolari della sua vita e per parlare di una persona che, invece di starle vicino, l’ha fatta soffrire. “Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me” ha spiegato. “Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta”.

L’attrice si è commossa ripercorrendo questi terribili episodi del suo passato, ma fortunatamente ora è riuscita a superarli e non lasciarsi più abbattere. Di recente l’abbiamo vista alle Honduras, a L’isola dei famosi, dove è volata per fare una sorpresa a sua sorella maggiore Fiore.