Cristina Scuccia, rivelazione shock: ecco perchè ha tolto il velo | CLAMOROSO

L’ex Suor Cristina ha svelato il motivo del suo abbandono dell’abito monacale. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Cristina Scuccia si è presentata al pubblico italiano come Suor Cristina, partecipando a The Voice of Italy nel 2014 e vincendo anche la gara. Dopo anni passati in convento, la giovane donna ha deciso di spogliarsi dagli abiti religiosi e di tornare ad essere una “comune” cittadina.

Adesso l’ex suora sta affrontando una nuova avventura estrema, ovvero quella dell’Isola dei Famosi. Dallo scorso 17 aprile, la Scuccia sta assaporando le numerose difficoltà che l’isola può dare e, infatti, si è scoperto che la giovane donna è terrorizzata molto durante le ore notturne.

Sembra che la paura sia causata dalla presenza di animali ed insetti che, nella notte, non si vedono arrivare. Tuttavia, questo reality non è la prima partecipazione televisiva dell’ex Suor Cristina. A parte The Voice, aveva provato a partecipare ad Amici di Maria De Filippi e poi, nel 2019, l’abbiamo seguita a Ballando con le stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai1.

La passione della musica è sempre stata propria di Cristina e, infatti, ha anche cantano presso la Star Rose Academy, una scuola religiosa per i talenti dello spettacolo. Musica e religione sono sempre stati importanti per la Scuccia, ma di recente ha deciso di lasciare uno dei due punti fondamentali della sua vita.

Quando Cristina Scuccia ha deciso di abbandonare i voti

Nel novembre 2022, Cristina è stata ospite a Verissimo e, per quell’occasione, ha rivelato a Silvia Toffanin e al suo pubblico la ragione della sua drastica ed inaspettata decisione di lasciare il convento. La causa principale è stata la musica. La fama che le ha portato l’ha costretta ad una autoanalisi.

Soprattutto durante il periodo della pandemia, la Scuccia ha riflettuto molto, auto analizzandosi e capendo che la vita monacale non era più adatta a lei. Cristina ha sentito il bisogno di dare una svolta radicale alla sua esistenza, puntando a diversi obiettivi. Un autoesame che ha portato la giovane donna a diventare l’ex Suor Cristina.

Il vero motivo della rinuncia al velo

La Scuccia ha affermato di voler dedicare il suo tempo alla famiglia, agli amici, alla musica e ad una sua crescita personale. Per quanto riguarda l’amore, l’ex suora ha dichiarato di non essere ancora pronta per affrontare quel tipo di emozione ed esperienza. Inoltre, non lo cerca ma se è destino, arriverà la persona giusta per lei.

Tuttavia, queste dichiarazioni non combaciano con quelle fatte da Deianira Marzano su Instagram. La Scuccia, infatti, avrebbe già un fidanzato e questo è trapelato grazie ad una confessione di una donna che abita nello stesso paese di Cristina. I compaesani potrebbero già conoscere il misterioso ragazzo. Ma Cristina Scuccia non ha ancora proferito parola in merito e il suo nome è ignoto. Così come il suo volto.