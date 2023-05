Meghan Markle: torna la vecchia fiamma, nuovo oltraggio alla Royal Family

Meghan Markle ha deciso di tornare al suo vecchio amore dopo sei anni

Meghan Markle, ex attrice statunitense, aveva un sogno fin da bambina ed era quello di diventare una principessa. Tante sono le bambine che lo desiderano, in pochissime possono dire di averlo realizzato. Tra queste c’è proprio Meghan, dal matrimonio con il principe Harry che ha attratto milioni di persone davanti allo schermo.

Un vero e proprio matrimonio da favola, dopo il quale Meghan ha portato le sue maniere e le sue abitudini derivate da umili origini all’interno della Royal family, rinunciando al suo lavoro di attrice. È una donna determinata, e molto ambiziosa.

Con Harry Meghan ha dato alla luce una splendida famiglia, con due bellissimi figli il Principe Archie di Sussex e la Principessa Lilibet di Sussex. Dopo la nascita del primo i due hanno abbandonato casa Windsor per trasferirsi in California, considerati da tutti come una “coppia ribelle”.

I due infatti, nel 2020 hanno annunciato di volersi ritirare dagli incarichi pubblici della famiglia reale, diventando finanziariamente indipendenti, rinunciando al “sovereign grant”, che sarebbe una sorta di stipendio reale.

Un nuovo oltraggio ai Royal da parte della duchessa Meghan Markle

L’immagine di principessa umile e apprezzata da tutti è passata in secondo piano nel momento in cui i due hanno deciso di andarsene. Ora è descritta come un’arrampicatrice sociale che vuole ottenere tutto e stare al centro dell’attenzione.

Soprattutto Re Carlo III ha reagito in modo molto brusco alla recente pubblicazione di Spare, nonostante abbia sempre taciuto su diverse questioni. Dopo le accuse del caso Epstein, aveva sottratto alla coppia Frogmore Cottage cedendola al fratello Andrea.Il nervosismo del re è ancora più grave pensando al fatto che l’episodio che vede Meghan come protagonista si sia verificato molto vicino al momento dell’Incoronazione. Ecco cosa ha combinato la duchessa del Sussex.

Cosa ha fatto Meghan Markle per scatenare la reazione della Royal Family?

L’ex attrice hollywoodiana, ha preso la decisione dopo sei lunghi anni, di riaprire il suo vecchio blog The Tig, per cui è prevista come data il 14 marzo. A gestire il sito, che ha al centro temi come bellezza, yoga, moda e salute, è proprio la duchessa in prima persona. Si vocifera che Meghan porterà delle modifiche al suo sito per renderlo più innovativo.

La reazione della Royal Family, dunque, non è stata per niente positiva: l’Incoronazione sarebbe dovuta essere al centro dell’attenzione di tutti, e non una notizia simile: tuttavia a Meghan Markle non piace essere al secondo posto.