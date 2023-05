Pippo Baudo, paura per la sua salute: i fan sono preoccupati | La verità sulle sue condizioni

Di recente i fan di Pippo Baudo si sono molto preoccupati per le condizioni di salute dello storico conduttore.

Pippo Baudo è un’icona della televisione italiana. È attivo dagli anni ’60 nella televisione e può vantare una delle carriere più longeve della televisione. Anche se ha lavorato anche in Mediaset, seppur per periodi brevi, il suo volto è legato in maniera indissolubile alla Rai, l’emittente per cui ha condotto i programmi di maggior successo.

Il conduttore si è occupato di molte edizioni di trasmissioni come Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo; proprio di quest’ultimo programma detiene il record di conduzioni con ben 13 edizioni tra il 1968 e il 2008.

La sua carriera è iniziata con alcune commedie teatrali ed è poi proseguita in televisione, dove ha esordito negli anni ’60 come conduttore di Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba, oltre a diverse kermesse canore. Il successo vero e proprio arriva con la messa in onda di Settevoci che ottiene un enorme successo di pubblico e lo lancia come conduttore di punta.

Gli anni ’80 sono considerati gli “anni d’oro” di Pippo Baudo durante i quali, oltre a condurre numerose trasmissioni, lancia la carriera di personaggi che conosciamo bene come Lorella Cuccarini, Alessandra Martines, Tosca D’Aquino, Carlo Frisi e Nina Soldano.

Il conduttore preoccupa i fan

Oggi Pippo Baudo ha quasi 87 anni e ormai da diversi anni non si fa più vedere in televisione. L’ultima apparizione pubblica risale all’esperienza a Ballando con le stelle nel 2021, dove ha partecipato in qualità di “ballerino per una notte”. I fan ormai non lo vedono da quasi due anni e si sono allarmati.

La paura è che il conduttore sia malato e che per questo non riesca più ad apparire in televisione. Dopo tanto tempo lontano dai riflettori, e vista la sua età, i telespettatori hanno cominciato a temere per la sua salute e si sono chiesti se Baudo non soffra davvero di qualche problema grave.

Come sta Pippo Baudo?

La preoccupazione dei fan ha subito raggiunto le orecchie del conduttore che non ha perso tempo e ci ha tenuto a rassicurarli personalmente. “Sto bene, tranquilli. Non so come siano circolate certe voci” aveva detto al Messaggero, cercando di tranquillizzare i fan e placare le voci che lo volevano in cattiva salute.

Pippo Baudo ha poi promesso che sarebbe tornato presto in televisione, ma per ora non siamo a conoscenza di progetti imminenti in cui potremo rivederlo. È probabile che il conduttore sarà ospite di altri programmi per parlare della sua lunga e fortunata carriera, ma che abbia abbandonato la conduzione vera e propria.