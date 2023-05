Dramma per Francesco Facchinetti, sua figlia: molto grave | Hanno fatto il possibile

Il ben noto dj milanese sta vivendo un tragico periodo in famiglia per via della salute della figlia. Scopriamo i dettagli.

Francesco Facchinetti è uno dei personaggi della televisione italiana più noti e seguiti si sempre, favorito anche dal fatto che è un figlio d’arte. Infatti, Francesco è il figlio del leader dei Pooh, ovvero Roby Facchinetti.

Ma sono diverse settimane che l’imprenditore sta vivendo una condizione molto difficile in casa propria, dal momento che la sua piccolina, Lavinia, ha la febbre molto alta da diverso tempo. Lo scorso 8 marzo Lavinia, figlia di Francesco e della moglie Wilma Helena Faissol, ha compiuto 7 anni ma non ha potuto festeggiare con i suoi amici a causa della febbre molto alta.

A fornire delucidazioni sul decorso della malattia della piccola è la mamma Wilma che, tramite i social network, condivide con i suoi followers le visite mediche, i resoconti, gli esami e il proseguo della malattia.

“Ancora senza risposta per tutta questa febbre. Volevo fare un esame del sangue per la mononucleosi, ma non me l’hanno fatto fare perché ha febbre a 40 gradi da venti giorni con quattro giorni di intervallo”. Con queste parole Wilma ha aggiornato la situazione a tutti i suoi followers. Lavinia sta male dallo scorso 18 febbraio e la causa è ancora sconosciuta.

I risultati degli esami fatti a Lavinia

La Faissol ha spiegato che, dopo diversi esami, sono state scartate diverse cause, quali: il Covid, l’influenza australiana, il virus dell’influenza A e B, RSV e l’infezione da streptococco. Invece, una radiografia al torace ha evidenziato una leggera bronchite.

Tuttavia, la bambina non ha né il raffreddore e neanche la tosse, quindi i medici non hanno eseguito gli esami per vie urinarie e non hanno fatto un’rx al torace. Sebbene non ci siano altri sintomi preoccupanti, la febbre alta persiste e bisogna capirne la causa.

Le parole del papà Francesco alla sua piccolina

Il conduttore radiofonico non è tipo da condividere sui social i timori che prova per sua figlia, ma in occasione del suo settimo compleanno ha postato una foto di quando Lavinia è nata con una lunga e sentimentale dedica paterna. Le frasi scritte sono: “Amore auguri! Sei nata nel giorno della Festa delle Donne non a caso… Avevi delle manine piccolissime.

Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e l’intraprendenza che fanno di te una grande Donna. Il papà ti ama alla follia e vive per te… per sempre. Auguri Liv”. La famiglia di Francesco Facchinetti è molto allargata: oltre a Lavinia ci sono anche: Leone (loro primogenito), Charlotte Olympia (figlia di lei) e Mia (figlia di lui e di Alessia Marcuzzi).