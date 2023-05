Chi è la misteriosa e famosissima moglie di Maurizio Crozza?

Scopriamo chi è la misteriosa moglie del comico Maurizio Crozza.

Conosciamo già Maurizio Crozza comico, imitatore e conduttore televisivo italiano, diventato famoso soprattutto grazie alle sue imitazioni di personaggi pubblici e politici italiani, che vanno dal mondo dello spettacolo alla politica.

Crozza ha iniziato la sua carriera nel mondo del cabaret negli anni ’80, ma è diventato noto al grande pubblico negli anni ’90, quando ha cominciato a lavorare in televisione. Ha presentato diversi programmi televisivi, tra cui “Markette” e “Zelig Circus”, ma è soprattutto il suo programma di satira politica “Crozza nel Paese delle Meraviglie”, a consolidare la sua immagine nel mondo dello spettacolo.

Il suo stile di comicità si basa sulla capacità di impersonare personaggi noti, utilizzando espressioni e gesti tipici di ognuno di essi, mescolando humor e satira politica. Tra i personaggi che ha interpretato ci sono Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Beppe Grillo, Roberto Saviano, Carlo Cracco e molti altri.

Crozza ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività artistica ed è considerato uno dei comici più influenti e apprezzati del panorama italiano contemporaneo. Non tutti, però, sanno chi è sua moglie, altrettanto famosa ma per altri meriti.

Chi è la moglie di Maurizio Crozza?

Maurizio Crozza non vive solo di lavoro, ma ha, infatti, una splendida famiglia costituita da due figli, Giovanni e Pietro, e un matrimonio molto solido nato parecchi anni fa. Inoltre, sua moglie sarebbe altrettanto nota al pubblico quanto Maurizio.

I due si sono sposati nel 1992, dopo una storia iniziata tra i banchi di scuola, essendo entrambi genovesi, durante il liceo quando, però, aveva avuto una breve durata. Tuttavia, il caso ha voluto che i due si ritrovassero, unendosi così per sempre in matrimonio.

La moglie di Crozza: ecco chi è

Non tutti sanno chi è la moglie del comico Maurizio Crozza, ebbene, si tratta proprio della già nota attrice Carla Signoris. L’attrice ha dedicato tutta la sua formazione alla recitazione, esordendo in teatro negli anni ’80, per poi recitare per il cinema.

Molti sono i film in cui la ritroviamo: Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, Mister Felicità, Ex, Allacciate le cinture. L’abbiamo vista, inoltre, prendere parte ad alcuni programmi televisivi come il programma Colorado Café insieme a Rossella Brescia, nel 2005, ha collaborato alla realizzazione del programma satirico Crozza Italia con il marito. Così pare che anche i loro figli seguiranno le loro orme: in particolare il primogenito è apparso in alcuni film.