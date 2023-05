News Riconosci il bambino in foto? Impossibile sbagliare! | Lo vediamo tutti i giorni in tv Di Ambra Ferri - 15

Riconoscete il bambino nella foto? Lo vedete tutti i giorni in televisione, è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano.

Lo scatto è comparso poche ore fa su Instagram ed è stato pubblicato proprio dal protagonista della foto. Pochissimi riusciranno a capire di chi si tratta: i lineamenti sono rimasti gli stessi, ma sono passati davvero molti anni da quel momento.

Se vi sembra un viso familiare, è perché lo vedete ogni giorno in televisione e lo conoscete sicuramente. È uno dei conduttori più amati ed elogiati di sempre, un vero professionista della tv.

E voi avete capito chi è? Nel caso contrario, ecco qualche indizio per cercare di indovinare la sua identità.

L’identità del bambino in foto

In foto era un tenero bambino, ma oggi è un uomo molto famoso nel mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera di successo e il suo enorme talento l’hanno portato a rivestire ruoli di spessore e condurre i maggiori programmi televisivi.

Il suo lavoro l’ha reso uno degli uomini più conosciuti di tutta la penisola. Oltre ad aver presentato innumerevoli programmi, è stato l’ideatore di altri: insomma, un professionista a 360 gradi, fondamentale e insostituibile nel panorama televisivo. Il pubblico lo apprezza per il modo di condurre che porta sempre allegria e serenità nelle case degli italiani.

Il famosissimo conduttore

Se non avete ancora capito di chi si tratta, ecco qualche altro indizio anagrafico: nato a Firenze, classe 1961, lo scorso marzo ha compiuto 62 anni. È noto per la sua decennale conduzione a L’Eredità, anche se ultimamente è stato al timone di Tale e quale show. Non solo, è stato anche il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per due anni a partire dal 2015, per poi concentrarsi sul programma per bambini Lo Zecchino d’Oro. Una carriera brillante, che l’ha portato a ricoprire con successo figure apicali.

È molto attivo anche sui social: negli ultimi mesi, infatti, ha pubblicato diversi post riguardanti la sua salute, foto con amici e con la famiglia e il figlio. Insomma, ama condividere la sua vita con i telespettatori anche quando si sono spente le telecamere dei suoi programmi.

Avete capito di chi si tratta? Il bambino nella foto è proprio Carlo Conti, l’amatissimo conduttore Rai, che ha voluto condividere sui social il video con le sue foto in onore del suo compleanno. Ricordi speciali che hanno dato la possibilità al pubblico di fare un tuffo nel passato del conduttore fiorentino e scoprire com’era da bambino.