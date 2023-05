News Marco Mengoni, avete mai visto sua madre? È splendida da togliere il fiato | FOTO Di Didi Kera - 15

Il ben noto cantante ha una mamma bellissima e giovanissima che potrebbe sembrare una sua coetanea. Vediamola.

Marco Mengoni è uno dei cantanti italiani più amati ed apprezzati nel panorama musicale del Bel Paese. L’ultimo suo trionfo è arrivato grazie alla vittoria della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, conclusa lo scorso 11 febbraio.

Mengoni è stato in grado di guadagnarsi il primo posto sul podio grazie al brano che ha deciso di portare in gare, ovvero Due Vite. Il 2009 è stato il suo anno di svolta, quando Marco ha preso parte alla terza edizione di X Factor e ne è uscito vittorioso. Doppo quella vincita, gli è stato subito proposto un contratto con la Sony music.

Nel 2013, Marco ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo con una delle sue canzoni più note ed amate di sempre, vale a dire L’Essenziale. Sia quest’ultima che quella più recente, Due Vite, stanno spopolando in radio e sulle piattaforme musicali, a d indicare che Mengoni è un artista amato da diversi anni ormai.

In questi giorni, l’artista si sta preparando per partecipare all’Eurovision Song Contest: Mengoni salirà sul palco della Liverpool Arena durante la finale della trasmissione, che avverrà il prossimo 13 maggio. Nonostante l’enorme successo, Marco è rimasto un uomo umile, proveniente da una famiglia normale e ricca di sani principi.

La mamma di Marco Mengoni è una figura importante

Nadia Ferrari, la madre di Mengoni, è sempre stata la prima sostenitrice del figlio. Non l’ha mai abbandonato, anzi: ha sempre sostenuto le sue passioni e i suoi progetti di vita. Ad esempio, quando Marco aveva deciso di lasciare il liceo per studiare canto in un’Accademia.

Madre e figlio hanno un rapporto molto speciale: uno ha bisogno dell’altra e viceversa. Infatti, quando Mengoni ha lasciato la sua casa per trasferirsi a Roma, il distaccò dalla madre è stato molto duro per entrambi. Ma i due si vedono e sentono ancora oggi molto assiduamente, evidenziando che il loro rapporto è sempre più forte, giorno dopo giorno.

Nadia Ferrari è la bellissima mamma di Marco Mengoni

Essendo una donna molto timida e riservata, Nadia non si è mai fatta vedere in pubblico. Tuttavia, sono trapelate pochissime foto che la ritraggono proprio per l’occasione di festeggiare la vincita sanremese dell’adorato figlio.

La mamma di Marco Mengoni è una donna stupenda, con lunghi capelli mori e grandi occhi scuri ed espressivi. Come quelli del figlio. Inoltre, è così giovane e giovanile che potrebbe essere scambiata come la sorella del cantante, non la madre.