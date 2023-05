News É sempre domenica, Antonella Clerici reagisce malissimo alla sorpresa di Cattelan: “A me fa schifo” Di Ambra Ferri - 13

Antonella Clerici fa una dichiarazione durante una puntata di È sempre mezzogiorno. La conduttrice non aveva mai reagito così.

La puntata dell’8 marzo del programma É sempre mezzogiorno ha stupito tutti, con un’Antonella Clerici che – in occasione della Giornata internazionale della donna – ha fatto una dichiarazione fuori dalle sue corde.

Quella puntata, che ha avuto come ospiti molte chef donna, è stata molto seguita dal pubblico. Ad aprirla è stata la famosissima Francesca Marsetti che ha deliziato i telespettatori mostrando la preparazione del rotolo alla mimosa.

Tuttavia, ad attirare l’attenzione è stata Antonella Clerici che ha detto: “A me fa schifo”. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’8 marzo.

Antonella Clerici, la sua reazione stupisce il pubblico

Prima di iniziare con il programma, la produzione ha comunicato ad Antonella Clerici che la sera prima Alessandro Cattelan aveva lasciato una sorpresa per lei. La sua reazione è stata inaspettata: nessuno immaginava che avrebbe risposto in quel modo. La sorpresa, forse, non è stata troppo apprezzata dalla conduttrice. A fine puntata Francesca Marsetti ha dato ad Antonella una tartina che gli era stata lasciata da Alessandro Cattelan la sera prima. A disgustare la conduttrice è stato uno dei condimenti, il gorgonzola con le larve. Ecco perché non ha voluto assaggiarlo e ha chiesto a Lorenzo Biagiarelli di farlo per lei.

Non solo ha rifiutato il piatto, non si è nemmeno trattenuta dal commentarlo e ha detto: “A me fa schifo. Io non potrei mai. Dovevo mangiarla io ma ho detto che non sarei mai riuscita e avevo te come complice. Non posso farcela, mi viene da vomitare”.

Antonella Clerici sotto shock chiede aiuto a Lorenzo Biagiarelli

Insomma, una reazione inaspettata che ha stupito il pubblico. I condimenti erano stati forniti a Cattelan proprio da Antonella Clerici che però non pensava avrebbe messo anche le larve. La conduttrice aveva suggerito semplicemente il gorgonzola e l’humus, ma Cattelan non l’ha ascoltato. Infatti, in studio la sera prima c’era uno chef di eccezione, il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef, Edoardo.

Alla fine, hanno deciso di aggiungere le larve, un ingrediente singolare che la Clerici non ha di certo apprezzato. Dopo il commento che ha lasciato sotto shock il pubblico, ha detto: “Io adesso ho bisogno di Lorenzo. Questa tartina Cattelan l’ha fatta comporre a me, ma io ho detto metti solo hummus e gorgonzola. Lui ha messo delle larve perché si stava parlando che adesso c’è la farina di grilli”. Lo chef Lorenzo Biagiarelli ha assaggiato il piatto senza farsi troppi problemi raccontando di aver “mangiato anche uno scorpione e i grilli. Fritto sa buono pure il mestolo che c’è dentro il lavandino”.