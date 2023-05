News Sapete chi è questa bellissima ragazza? Oggi è famosissima e irriconoscibile Di Mia Lonigro - 19

Rilasciate ora alcune immagini di un noto personaggio. La ragazza è bellissima ma è cambiata radicalmente. Vediamo di chi si tratta.

Ecco alcune foto di una vip per eccellenza. Famosa, bellissima e desiderata da tutti: la donna in questione non solo è davvero di bell’aspetto ma ha avuto una carriera strabiliante. Celebre sin da quando era giovanissima, l’artista è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda per tanti anni affermandosi come una delle cantanti più apprezzate della musica italiana.

La sua storia, però, non può svincolarsi da quella privata che nel tempo ha fatto tantissimo parlare giornali di gossip e media. La lunga relazione con un altro celebre musicista è stata al centro dei rotocalchi per molti anni almeno fino a quando i due non hanno annunciato la separazione.

La foto ora pubblicata benché molto diversa da quella che è la sua immagine di adesso rivela la vera identità dell’artista di cui stiamo parlando. E voi avete capito di chi si tratta? Niente di meno che di Anna Tatangelo, cantante originaria di Sora divenuta famosa dopo aver vinto nella sezione nuove proposte a Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”.

La Tatangelo ha un look molto diverso rispetto a quando appena sedicenne si è affacciata sul piccolo schermo italiano. Certo è dovuto all’inevitabile crescita ma comunque Anna Tatangelo ora appare davvero cambiata rispetto alle sue prime apparizioni televisive.

Anna Tatangelo e la sua relazione con Gigi D’Alessio

Come già detto è letteralmente impossibile non associare Anna Tatangelo al cantante neomelodico Gigi D’Alessio. I due hanno avuto una lunga relazione culminata con la nascita del loro unico figlio insieme Andrea ma terminata tra alti e bassi nel 2020. La coppia, infatti, ha collaborato parecchie volte anche musicalmente e per certo Anna ha giovato della spinta e dell’appoggio dato dall’allora compagno.

Adesso, i due hanno preso strade separate ricostruendosi una vita completamente nuova. Anna dopo una storia durata un paio d’anni con Livio Cori pare essere legata sentimentalmente al bel modello di dieci anni più giovane Matteo Narducci con cui è stata paparazzata in atteggiamenti intimi più volte. Gigi, invece, ha intrapreso una relazione con Denise Esposito di 26 anni più piccola ma con la quale ha creato un’altra famiglia in seguito alla nascita di Francesco.

La foto da giovane di Anna Tatangelo

Da quella sua partecipazione a Sanremo Giovani Anna è cresciuta parecchio. Professionalmente la cantante ha venduto quasi due milioni di dischi assicurandosi anche dischi d’oro e di platino. Ha preso parte anche a diversi programmi televisivi di musica e non e sui social è molto attiva con i quasi due milioni di followers. Insomma, una carriera sfavillante e per certi versi quasi inaspettata se si osserva una sua foto da ragazzina, con il viso ingenuo e pulito.

I tratti sono gli stessi e lo sguardo che traspare sicuramente mostra una grande determinazione: eppure, la donna appare comunque molto differente. È noto come nel tempo la Tatangelo abbia fatto ricorso alla chirurgia modifcando le labbra, gli zigomi e il contorno occhi. Ovviamente la cantante è bellissima ancora adesso ma è difficile non notare come abbia modificato radicalmente il suo look da quella celebre vittoria a Sanremo.