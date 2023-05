News Eros Ramazzotti: esce la foto rarissima del figlio piccolo | Finalmente lo vediamo Di Marina Drai - 13

Eros Ramazzotti ha dedicato delle parole meravigliose a una persona centrale della sua vita: ecco a chi sono rivolte.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati nel Paese. Il suo successo arriva anche oltre i confini nazionali, e il cantautore vanta collaborazioni con artisti del calibro di Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Julio Iglesias, Luis Fonsi, Helene Fischer, Joe Cocker, Laura Pausini, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli.

Il cantante è stato tra i pochi a riuscire a promuovere la musica italiana all’estero e per questo ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. I fan lo seguono da tantissimi anni e sono sempre pronti a sostenerlo in ogni suo progetto.

I suoi seguaci sono però anche molto curiosi di approfondire la sua vita privata. Oggi sappiamo che il cantautore ha una nuova compagna, una donna molto giovane: si chiama Dalila Gelsomino e da poco i due hanno ufficializzato la relazione pubblicando una foto sui profili social.

Dalila ha 34 anni, 25 in meno del cantante, ma sembra che la differenza di età non sia un problema per la passione che li unisce. I due si sono conosciuti in Messico, dove lei lavora. I fan del cantante hanno subito apprezzato la sua nuova fiamma per il suo look acqua e sapone e la semplicità che trasuda dalle sue foto.

La storia con Marica Pellegrinelli

Dopo il grande amore con Michelle Hunziker, il cantante ha avuto una relazione molto importante con Marica Pellegrinelli. I due si sono conosciuti durante un’edizione dei Wind Music Awards: la modella gli ha consegnato un premio ed è scattata la scintilla. La coppia si è formata tra il 2009 e il 2010, poco dopo l’evento.

Dal loro amore sono nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio, oggi rispettivamente di 12 e 8 anni. Ramazzotti e Pellegrinelli si sono uniti in matrimonio nel 2014, ma purtroppo solo 5 anni dopo, nel 2019, la loro relazione si è conclusa e i due hanno divorziato. Il rispetto reciproco e l’amore per i due figli, però, non sono mai venuti a mancare, come dimostra un post del cantante.

La dedica di Eros Ramazzotti

Molto attivo sui social, Eros Ramazzotti ha condiviso una foto dolcissima per celebrare l’amore nei confronti di una persona molto importante per lui: su Instagram ha condiviso uno scatto del piccolo Gabrio Tullio per festeggiare i suoi 8 anni. Nella foto il volto del bambino è volutamente nascosto: il cantante tiene molto alla privacy del piccolo.

Gabrio Tullio è intento a leggere un libro e il cantante gli ha dedicato delle parole dolcissime: “È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico. È magia. Auguri Gab. 8. Ti lovvo” ha scritto. Tantissimi i fan che si sono uniti agli auguri di Ramazzotti e hanno espresso tutto il loro affetto per il bambino.