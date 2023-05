News Anna Maria Barbera ha una figlia famosissima e bellissima | Sapete chi è? Di Mia Lonigro - 13

La celebre comica Anna Maria Barbera ha una figlia ed è anche lei molto famosa. Ecco le immagini della donna: la riconoscerete subito!

Vi ricordata si Sconsalata detta anche Sconsy? È un noto personaggio televisivo comico molto in voga durante gli anni duemila. All’anagrafe la comica in questione si chiama Anna Maria Barbera ed è una grande attrice, cabarettista, scrittrice, conduttrice italiana.

Nata a Torino nel 1961, Anna Maria Barbera è diventata celebre dopo aver preso parte al noto programma comico Zelig, fucina di numerosi comici italiani. Il suo personaggio Sconsolata ha subito fatto breccia nel cuore degli spettatori che hanno incoronato la Barbera come una delle comiche più amate in circolazione.

Ma la Barbera ha iniziato il suo percorso nei teatri da giovanissima fino ad arrivare a recitare anche in diversi film di successo come Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni. Dopo l’esperienza di Zelig la Barbera si è dedicata ad altri programmi televisivi ma ha anche intrapreso una carriera nella scrittura.

Di recente, nel 2021 Anna Maria Barbera è tornata sul palco con il suo personaggio Sconsy per la gioia dei tantissimi fan che da anni seguono ed ammirano la donna in tutti i suoi lavori.

Chi è la figlia di Anna Maria Barbera?

Non tutti sanno che Anna Maria ha una figlia che fa parte anche lei del mondo dell’intrattenimento. La donna si chiama Charlotte Barbiera ed è un’attrice, doppiatrice di diversi film, serie tv e cartoni animati e documentari. E’ davvero conosciuta ed apprezzata nel suo settore con grande felicità di sua mamma Anna Maria che ha sempre creduto in lei.

Intanto, come dichiarato dalla stessa comica Charlotte l‘ha cresciuta praticamente da sola in quanto suo padre non aveva nessuno intenzione di essere genitore. “Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno” ha dichiarato la Barbera in un’intervista.

Il rapporto con la figlia Charlotte

Anna Maria ha un rapporto davvero speciale con sua figlia Charlotte come confermato da quest’ultima che in un’intervista ha confessato: “Da piccola, ricordo che a scuola facevo le imitazioni di maestri e professori, mentre a casa spesso prendevo in ostaggio mia madre: la obbligavo a lunghe sedute sul divano e le facevo i miei show fatti di balletti, canzoni, interviste”.

E ancora: “Ogni tanto registravo anche programmi radiofonici in cui facevo tutto io, dalla conduttrice all’ospite del giorno, alla radiocronaca sportiva. A seconda delle fasi dell’infanzia ho desiderato intraprendere diversi lavori: cantante, avvocato, fumettista, chirurgo. Forse a un certo punto ho deciso di fare l’attrice per poterli fare tutti quanti”.