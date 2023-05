News Jerry Calà: ma come si è ridotto? Irriconoscibile, vita e aspetto stravolti | FOTO Di Didi Kera - 20

Il ben noto attore catanese ha destato diversi dubbi e preoccupazioni circa la sua persona. Scopriamo cosa gli è capitato.

Calogero Alessandro Augusto Calà, meglio noto agli italiani come Jerry Calà, è un famoso attore, regista, sceneggiatore, cabarettista, cantante e comico molto amato dal pubblico del Bel Paese. Negli anni ’80 e ‘90, la carriera di Jerry era all’apice del suo successo e la sua comicità era un punto di riferimento per gli italiani.

Gli esordi lavorativi di Calà si registrano nel gruppo di cabaret chiamato I Gatti di Vicolo Miracoli, di cui facevano parte anche Nini Salerno, Umberto Smaila, Franco Oppini, Gianandrea Gazzola, Benedetto Casillo e Mallaby Spray. Ma tutti ricordano Jerry per la sua filmografia e tra i titoli più memorabili abbiamo:

I fichissimi (1981), Bomber (1982) e Sapore di mare e Vacanze di Natale (entrambi del 1983). Inoltre, verso la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ‘90, ricordiamo anche Rimini Rimini (1987), Fratelli d’Italia (1989), Occhio alla perestrojka (1990) e Ragazzi della notte (1995). Nel 2006, Jerry è tornato nel grande schermo con un’altra pellicola sempre di questo genere, ovvero Vita Smeralda.

Nel 1993, l’attore ha anche vinto il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il film che gli ha permesso di ottenere questo riconoscimento è stato Diario di un vizio, che lo ha anche identificato come attore drammatico.

La vita privata di Jerry Calà

Jerry è un uomo che vive la vita a tuttotondo, senza farsi mancare nessun tipo di gioia e godimento. D’altronde, anche i suoi personaggi che interpreta nei film seguono i medesimi concetti. Insomma, carpe diem.

Calà è stato sposato con la famosa ed amatissima conduttrice televisiva Mara Venier e il loro matrimonio è durato dal 1984 al 1987. Il loro amore è terminato a causa di alcuni tradimenti da parte dell’uomo. Nel 2022, è stato celebrato il matrimonio tra Jerry e l’imprenditrice Bettina Castoldi. La coppia ha avuto anche un figlio, Johnny, nato nel 2003.

Il presente di Jerry Calà

Negli ultimi tempi, l’attore è ritornato a calcare i palchi di tutti Italia per portare la sua musica in giro e farla ascoltare a tutto il popolo del Bel Paese. Sembra proprio che la sua prima vera passione, ovvero il mondo della musica, non si sia mai spenta.

Infatti, anche nei diversi film da lui girati ed interpretati, i telespettatori hanno potuto godere della sua musica. Poco tempo fa, Jerry Calà ha avuto un infarto, proprio durante una sua esibizione. Ma, per fortuna, tutto si è risolto nel migliore dei modi.