News Un duro colpo per un Posto al Sole: l’attrice della soap opera dice addio per sempre Di Mia Lonigro - 14

La nota attrice di un Posto al Sole fa una dichiarazione che ribalta tutto e i tanti fan della soap sono rimasti senza parole.

Un Posto al Sole è la più celebre soap opera italiana in onda da ormai quasi trent’anni sul terzo canale della Rai. La serie appassiona i suoi tantissimi spettatori da diverso tempo con colpi di scena sensazionali mantenendo sempre alto il suo livello di narrazione.

A popolare il mondo di Un Posto al Sole tanti personaggi che da anni continuano affezionati il loro lavoro nella soap opera di Rai 3. Altri invece divenuti celebri dopo aver preso parte alla serie hanno poi virato verso altre scelte raggiungendo l’apice del successo come è accaduto ad esempio all’attrice Serena Rossi.

Una delle attrici che attualmente recita nella soap opera però ha fatto delle confessioni a dir poco scioccanti sul suo futuro e i fan non possono essere che davvero allarmati. Si tratta di Imma Pirone che interpreta il ruolo di Clara in un Posto al Sole.

A quanto pare questa dichiarazione riguarda la sua relazione altalenante con Alberto Palladini rivelando degli spoiler inediti sul loro futuro. Cosa succederà alla coppia più discussa di un Posto al Sole?

La storia tra Alberto e Clara

A quanto pare la storia d’amore tra Alberto e Clara è giunta definitivamente al termine. “Purtroppo è finita” ha dichiarato l’attrice in un’intervista a Tv Soap. E ha aggiunto: “Le cose belle finiscono presto. Ed è stato così anche per Clara”. Non c’è pace, quindi, per i due che dopo essersi incontrati nell’atrio del loro palazzo avevano dato vita ad una storia d’amore passionale culminata con la nascita del figlio.

Poi c’è stata la rottura e la conseguente riconciliazione che a questo punto è tutt’altro che definitiva. “Quel momento di pace apparente è durato un lampo, giusto il tempo di far riuscire fuori la natura del Palladini che non si smentisce mai” ha dichiarato inoltre Imma. Clara, forse, sarà felice di nuovo ma non tra le braccia di Alberto.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole

Al centro delle prossime puntate di Un Posto al Sole c’è Lara ed il suo terribile segreto che forse sta per essere svelato. In arrivo a Napoli vi è Ida madre biologica di Lara e Alberto Ferri, pronta a smascherare il piano della Martinelli e di riprendersi suo figlio naturale.

Come finirà questa ambigua vicenda? Lara riuscirà a tenere lontana Ida da suo figlio e soprattutto da Alberto? Per saperne di più basta seguire le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole, soap sempre pronta a regalare tanti colpi di scena.