News Serena Bortone: il suo fidanzato segreto ha vent’anni di meno! Ecco chi è | FOTO Di Didi Kera - 14

La giornalista e conduttrice è molto riservata, ma l’amore non si può nascondere e finalmente sappiamo chi le ha rubato il suo cuore.

Serena Bortone è una delle giornaliste e conduttrici più famose e seguite dell’emittente Rai. Purtroppo, però, con il nuovo governo di Giorgia Meloni il destino di molti colleghi della Bortone è stato quello di dire addio alla Rai.

Per quanto riguarda la conduttrice romana, non si hanno ancora certezze sul suo presunto addio o meno al primo canale della Rai. Infatti, anche se dovesse lasciare Rai1, la Bortone potrebbe trasferirsi su Rai3. Tuttavia, le ipotesi in merito devono essere ancora confermate o smentite.

Una cosa è certa: dovunque vada a finire la giornalista, si poterà con sé una grossa fetta del pubblico italiano. Questo perché il suo modo di presentare Oggi è un altro giorno, trasmissione in onda nel primo pomeriggio su Rai1, ha conquistato i telespettatori del Bel Paese.

La sua vita lavorativa è nota ed apprezzata dagli italiani, ma riguardo la sua sfera privata si sa poco e niente. Serena, infatti, è una donna molto riservata e non le piace sbandierare i suoi affari circa la vita privata. Le poche informazioni che si hanno in merito sono state svelate proprio dalla diretta interessata.

La vita privata secondo Serena Bortone

In ogni intervista che la conduttrice ha concesso durante i suoi anni di carriera ha sempre svelato pochi dettagli circa la sua vita personale. La Bortone si è sempre definita come una donna indipendente, che si è dedicata completamente al suo lavoro.

Infatti, la giornalista e conduttrice romana non è sposata e non ha nemmeno dei figli; invece, vive da sola con i suoi amati gatti. Tuttavia, in un’intervista alla rivista Mio ha dichiarato di essere innamorata dell’amore e non esclude affatto la possibilità di iniziare una relazione sentimentale con un uomo.

Serena Bortone e il presunto compagno

Malgrado le sue dichiarazioni non ne parlino, la Bortone era stata beccata con qualcuno qualche anno fa. Nel novembre del 2021, infatti, Serena era stata fotografata durante una cena in compagnia del direttore d’orchestra svizzero Lorenzo Viotti.

L’uomo ha 33 anni e, per il momento, non si hanno certezze riguardo la natura del loro rapporto: che sia una possibile frequentazione intima o un semplice legame d’amicizia non è dato saperlo. Quello che sappiamo è che Serena Bortone è serenamente single e coinquilina di alcuni gatti. Poi, se l’amore arriva, lei di certo non lo caccerà via.