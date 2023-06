News Costantino Vitagliano: “Vi dico io chi era Maurizio Costanzo” | Momenti terribili Di Marina Drai - 13

Costantino Vitagliano ha ricordato le parole di Maurizio Costanzo e ciò che hanno significato per lui nella sua carriera.

Da diversi anni Costantino Vitagliano non appare più in televisione. L’ex modello è diventato famoso nel 2003 dopo la partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, conquistando molte corteggiatrici ma anche tante telespettatrici.

Nel 2006 e 2007 è stato uno degli inviati di Stranamore. Nella scuderia di Lele Mora per anni, ha lasciato l’agente durante lo scandalo Vallettopoli. Nel 2009 ha partecipato a Quelli che… il calcio condotto da Simona Ventura, e nello stesso anno è stato opinionista fisso del trono maschile di Uomini e Donne.

Nel 2011 ha partecipato come concorrente a Baila! insieme a Elisabetta Gregoraci, conquistando il primo posto. Nel 2016 ha partecipato invece al Grande Fratello VIP, venendo però eliminato nel corso della seconda puntata.

Oggi, ritiratosi dal mondo dello spettacolo, lavora come formatore di personal shopper: è responsabile di corsi per gli assistenti per gli acquisti, soprattutto per i turisti che vengono in Italia dall’estero.

Costantino Vitagliano e Maurizio Costanzo

In un’intervista Costantino ha raccontato del suo rapporto con Maurizio Costanzo, sottolineando più volte quanto è stata importante la sua presenza nel suo percorso di carriera. “Ho fatto parte della famiglia di Costanzo per più di dieci anni. Ho lavorato con loro per molti programmi tv, Maurizio scrisse il mio film e poi Buona Domenica. La prima volta, ospite al MCS, entrai nelle grazie di Costanzo e mi disse: ‘Questo lo vendo a tranci’“.

Costantino ha lavorato spesso con Maria De Filippi e ha affermato che Costanzo aveva una grande fiducia in lui nei suoi anni d’oro. “La mattina mi chiamava per farmi vedere la curva degli ascolti. Fino a quando sei alto – diceva – allora funzioni. E io stavo tranquillo” ha spiegato. Per anni l’ex modello è rimasto sotto l’ala protettiva del giornalista, poi tutto è cambiato.

Un retroscena drammatico

Costantino ha vissuto dei momenti terribili nella sua carriera ed è per questo che ha perso notorietà negli ultimi anni. L’ex attore ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto bui, caratterizzati da ansia e attacchi di panico. A spaventarlo erano gli appuntamenti, la vita frenetica e la necessità di apparire sempre in un certo modo in televisione.

Ora l’uomo ha rivelato di stare molto meglio e di essere pronto a ricominciare. Nei suoi piano c’è la volontà di partecipare a un nuovo format Rai per vestire panni molto diversi dal solito e mettersi in gioco, mostrando magari un lato di sé che non tutti conoscevano. Al momento non si hanno notizie sul programma, ma presto ne sapremo di più.