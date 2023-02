Costantino Vitagliano: l’addio è inevitabile, “la testa ha ceduto” | Punto di non ritorno

Costantino Vitagliano, storico tronista torna a parlare del successo passato e di come la sua vita ora è completamente cambiata.

C’era un’epoca in cui i tronisti erano gli influencer di adesso, star ricchissime super ricercate e paparazzate. L’emblema di questa tipologia di successo è stato rappresentata da Costantino Vitagliano storico adepto di Lele Mora, agente per eccellenza dei vip. La sua vita durante gli anni duemila è stata a dir poco incredibile: tra sesso, ragazze soldi e televisione Costantino era costantemente sotto l’occhio del ciclone.

Una fama così forte tanto da fargli perdere la retta via per un po’ di tempo. In preda all’ansia e al panico di essere costantemente seguito, Vitagliano ha più volte cercato di cambiare città ma il clamore mediatico lo ha sempre seguito almeno fino a quando a sostuire la figura del tronista perfetta non è arrivata quella dell’influencer con l’avvento dei social e di Instagram in particolare.

In un’intervista al Corriere della Sera Vitagliano non si è risparmiato e ha raccontato tutto del suo passato. “Soldi, soldi, soldi. Vengo dal nulla. Non ho mai fatto vacanze fino ai 16 anni. Oggi ho la casa a Milano Marittima, ho cose che da piccolo le vedevo sui giornali e in tv. Coi primi soldi, ho fatto andare papà in pensione.

Non mi capacitavo di quel successo: in barca da Briatore, stavo con modelle e star di Hollywood, ma i paparazzi cercavano me” ha affermato ancora attonito Vitagliano. Ha spiegato che prima del successo era un ragazzo molto semplice che viveva in “Palazzoni in via Calvairate a Milano, dove ti dovevi arrangiare ogni giorno. Di quelli che giocavano a pallone con me, qualcuno sta in galera”.

Le dichiarazioni al Corriere della sera: “Dalle case popolari alla televisione…”

Ha raccontato, poi, i suoi inizi nello spettacolo: “Io, a 16 anni, sono andato a lavorare nel bar di mio zio. Poi Enzo Jannacci e Paolo Rossi mi hanno preso a lavare i bicchieri al Bolgia Umana e lì sono passato alla sala a fare il ragazzo immagine. Poi mi sono fatto il fisico in palestra, sono diventato cubista, spogliarellista. Però non ho mai fatto il gigolò o il mantenuto o il pornoattore, tutte cose che mi hanno chiesto. Dopo, ho fatto il valletto da Paolo Limiti, ho fatto Casa Vianello. Sfilavo, posavo, portavo il book: 15 anni di gavetta. Ho lavorato pure con Fabio Fazio“.

Costantino ha anche spiegato quanto fosse popolare tra le donne che letteralmente si buttavano ai suoi piedi. E proprio il successo e l’infedeltà hanno contribuito a sgretolare la relazione con la corteggiatrice Alessandra nata sotto i riflettori. Vitagliano, nell’intervista, ha poi citato il suo mentore Lele Mora rivolgendogli queste parole: “Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano”.

Cosa fa adesso Costantino Vitagliano?

“Ho un negozio e appartamenti, ma non so stare fermo: sono socio e testimonial di centri di Crioterapia e ne sto aprendo uno mio a Milano. La crio è il futuro, fa bene a osteoporosi, cellulite, invecchiamento… L’altro giorno sono andato a meno 180 gradi in tre minuti, la pelle è diventata un’altra. Poi faccio sfilate, presento eventi” ha dichiarato Costantino confessando di aver rinunciato a molti degli impegni televisivi.

In effetti, Vitagliano anche a causa dell’estremo successo e del clamore mediatico ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico, stress paura ed ansia ed è per questo che si era trasferita a Madrid per un periodo. Insomma, la testa ha ceduto e ora Vitagliano ha cambiato parzialmente vita abbandono in parte la TV. “Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado perché ormai pagano poco”, ha anche ammesso onestamente rispetto alle sue nuove scelte lavorative.