“Io, Leonardo di Caprio e Beyoncé”: Costantino Vitagliano non lo nasconde più | É successo davvero

Dopo essere rimasto fuori dai radar per tanti anni, Costantino Vitagliano è tornato a far parlare di sé con delle affermazioni che hanno lasciato tutti perplessi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato infatti di quando usciva con Beyoncé. Davvero l’uomo frequentava una star internazionale della musica?

Dopo anni di silenzio Costantino Vitagliano se n’è uscito con delle affermazioni che hanno lasciato tutti di stucco. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato di essere uscito con Beyoncé e di aver vissuto degli anni immenso nel lusso più sfrenato, attorniato da star di fama mondiale.

Le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del mondo e in molti si stanno chiedendo se corrispondono al vero. Vitagliano ha approfittato dell’intervista anche per ricordare il suo passato da uomo dello spettacolo e alcuni aneddoti che coinvolgono persone molto conosciute.

Costantino Vitagliano frequentava Beyoncé?

Conosciuto anche solo come Costantino, l’ex modello e personaggio televisivo è diventato famoso proprio per la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista. Visto il suo successo, in seguito ha partecipato anche alla prima edizione del Grande Fratello VIP.

Oggi si torna a parlare di Costantino Vitagliano per via delle sue dichiarazioni al Corriere della Sera riguardo il suo rapporto con Beyoncé e il marito, oltre che con altri nomi famosi di Hollywood.

“Ci siamo conosciuti in Sardegna” ha spiegato. “Uscivo con lei e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi. In quel periodo avevo soldi in quantità, tanto che possedevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila euro ma anche una Ferrari e una Lamborghini. Ora l’auto la noleggio, e solo se mi serve davvero.

Ma vedo gli aspiranti influencer che si fanno la foto davanti alla Ferrari di un altro… Io ho fatto esperienze vere. Questi se li lasci senza telefono che fanno? Io ho vissuto cinque anni via dall’Italia e Leo Di Caprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria“.

Un racconto che ha dell’incredibile, eppure pare tutto vero. E proprio in quel periodo Costantino si è reso conto di essere famoso: “Capii di essere diventato famoso quando Costanzo mi mostrava tutti i giorni i dati di ascolto e mi diceva che quel picco enorme ero io.

Poi mi hanno chiamato a Milano e ho lavorato facendo programmi di culto come “Stranamore” e “Scherzi a parte”. Erano gli anni di Lele Mora. Ne ho colto i vantaggi ma e ne ho anche pagato le conseguenze come tanti della sua agenzia. Come hanno svelato molti giornalisti, vivevo nel palazzo dove aveva la sede lui e là ci siamo conosciuti” ha spiegato.

Ma cosa fa adesso Costantino? L’uomo vive con sua figlia dopo essere fuggito dall’ambiente dello spettacolo che, come ha raccontato, gli causava problemi d’ansia.