Federica Pellegrini sbotta, “Ecco qual è la verità” | La situazione familiare privata

Federica Pellegrini per la prima volta perde le staffe e sbotta sui social. Nessuno l’aveva mai vista così alterata.

Federica Pellegrini, la divina del nuoto azzurro, è davvero un orgoglio italiano: ha portato alto il nome del nostro paese, facendo brillare la nostra bandiera alle Olimpiadi.

Solo quest’estate la bravissima nuotatrice ha convogliato a nozze con Matteo Giunta: i due, innamoratissimi, si sono sposati nella splendida cornice offerta dalla laguna di Venezia. Un matrimonio attesissimo anche della stampa, che ha catturato momenti davvero emozionanti.

Federica all’abito da sposa ha aggiunto un tocco davvero glamour: degli occhiali da sole bianchi, che hanno spopolato sui social. Insomma, è stato un matrimonio da favola che i due attendevano da moltissimo tempo.

Federica Pellegrini perde la pazienza

Siamo abituati a conoscere Federica Pellegrini per lo sport e si è sempre dimostrata disciplinata ed estremamente educata. Mai fuori posto, oltre ad essere una campionessa è davvero una donna di classe e affascinante. Nelle ultime ore, però, gli utenti del web hanno conosciuto un lato inedito del carattere di Federica: per la prima volta ha perso la pazienza e ha sbottato sui social.

Una reazione impulsiva davvero inaspettata da una come lei: i suoi fan non l’avevano mai vista così alterata. Alcuni sono rimasti delusi dal comportamento di Federica, mentre secondo altri ha ragione: era arrivata al limite e ha fatto bene a non trattenersi. Ma cosa è successo? Ecco spiegato tutto.

Federica Pellegrini: “Sta diventando un po’ pesante”

Da diversi mesi le sue foto sui social venivano inondate da domande inopportune in cui le veniva chiesto quando lei e Matteo avessero intenzione di diventare genitori. Si tratta di una domanda a cui Federica non ha mai risposto, l’ha evitata per tutto questo tempo. Stavolta, però, non è riuscita più a fare finta di niente. Infatti, ha risposto:

“Sta diventando un po’ pesante, ma non per la domanda in sé, avere dei figli è una cosa bella e ineguagliabile. Sembra che se non venissero io mi debba sentire meno realizzata. Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque“.

Le sue parole dimostrano quanto la Divina sia stanca di dover dare spiegazioni sulla sua vita privata o anche semplicemente di dover rispondere a domande inopportune. Il suo sfogo, molto forte, ha fatto uscire un lato inedito di sé perché la domanda, così intima e personale, l’ha destabilizzata facendole perdere le staffe.