News Kledi Kadiu sputa il rospo sulla relazione con Maria De Filippi | Aperto il vaso di Pandora Di Ambra Ferri - 11

Kledi Kadiu racconta nel dettaglio qual è il rapporto che lo lega a Maria De Filippi, snocciolando aneddoti davvero inaspettati.

Il ballerino e la conduttrice di Amici hanno lavorato insieme per moltissimi anni, fin da quando il talent show si chiamava Saranno Famosi, nei primi anni 2000. D’improvviso il loro rapporto lavorativo si è interrotto e molti si sono chiesti se tra i due fosse successo qualcosa a livello personale che li ha portati ad allontanarsi l’uno dall’altra.

Dopo anni di silenzio, Kledi chiarisce una volta per tutte qual è il rapporto che lo lega alla regina di Mediaset. Nella confessione inedita racconta episodi molto personali, partendo dall’inizio della sua carriera, quando ha dovuto fare molta gavetta per diventare il bravissimo ballerino e coreografo che è oggi.

Sappiamo che Maria De Filippi e Kledi sono sempre stati molto uniti: oltre che ad Amici, la conduttrice lo ha invitato spesso anche anche a C’è posta per te come ospite di speciale.

Tutto sul rapporto tra Kledi e Maria De Filippi

Fin da subito Maria ha capito che il ballerino aveva grandissimo potenziale e l’ha preso sotto la sua ala, aiutandolo a sviluppare quel talento innato per la danza. Nonostante i due abbiano un ottimo rapporto, nel corso degli anni ci sono stati episodi rimasti segreti per tutto questo tempo. Finalmente, però, il ballerino di Tirana li ha svelati, raccontando nel dettaglio cosa è successo in passato tra i due.

Kledi Kadiu è molto attivo sui social e utilizza le sue piattaforme come spazio per confrontarsi con i propri fan. Proprio su Instagram, ha aperto un box di domande che ha permesso ai suoi seguaci di chiedergli tutto ciò che desideravano, per togliersi qualche curiosità sulla sua persona. “Vorrei sapere quanto è bello il tuo rapporto con Maria De Filippi“, ha chiesto uno degli utenti, aprendo il vaso di Pandora.

Gli aneddoti del passato rimasti segreti

“Ci conosciamo dal 2000, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto”. Una risposta didascalica ma diretta che descrive perfettamente qual è il legame che li lega: per dimostrare il loro affetto, i due non si servono di molte parole. Sono entrambi consapevoli del bene che da anni li lega e li riporta spesso a lavorare insieme, con la stessa sintonia di 20 anni fa.

Il ballerino e coreografo è grato a Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di splendere nella danza e di fare della sua più grande passione un lavoro. Dal canto suo, Maria De Filippi vuole molto bene a Kledi, tanto che ogni occasione è buona per farlo tornare nello studio di Amici.