News Ferragnez: ecco quanto costa davvero la scuola del figlio Leone | Lusso sfrenato Di Didi Kera - 9

Chiara e Fedez hanno deciso un’educazione di prim’ordine per loro figlio: cifre da capogiro pagate come se niente fosse.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose, chiacchierate e seguite dal pubblico italiano. Per un motivo o per un altro, entrambi i coniugi sono sempre al centro del mirino mediatico. Questa volta ci sono finiti per una scelta fatta in merito al futuro del loro primogenito Leone.

Tramite i social media, più frequentemente Instagram, sia Chiara che Fedez non perdono mai occasione di aggiornare i loro followers sulla vita quotidiana, sulle loro scelte e i loro pensieri. L’ultimo scoop della coppia è scoppiato per via di una foto postata dalla Ferragni che ritrae il piccolo Leone in uniforme scolastica.

L’elemento che ha attirato l’attenzione di milioni di fan è che il bambino indossa un’uniforme molto elegante, indice di una scuola prestigiosa e privata. Dallo scatto si può dedurre facilmente, grazie allo stemma cucito, in quale scuola il bimbo abbia iniziato il suo percorso di formazione ed educazione.

La Ferragni e il rapper non badano alle spese, dal momento che non sanno cosa significhi avere problemi economici. Quindi, è ovvio che anche per l’istruzione dei loro figli non si sarebbero messi nessun paletto. Infatti, l’hanno dimostrato con il primogenito che, a quanto pare, frequenta una scuola facoltosa.

In che scuola va Leone Lucia Ferragni?

Leone frequenta la St. Louis School: si tratta di una scuola internazionale privata con diverse sedi in Italia, che offre un’istruzione bilingue (italiano e inglese). La scuola si focalizza sull’educazione internazionale, proponendo programmi che seguono un curriculum sia britannico che italiano. Inoltre, la St. Louis School offre corsi dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori.

In altre parole, si tratta di una scuola per pochi ragazzi fortunati e privilegiati che permette loro di ottenere altissime qualifiche. D’altronde, quale altre scuola potevano scegliere mamma Chiara e papà Fedez? Ma un dubbio assilla la mente degli italiani: quanto costa frequentare la St. Louis School?

I costi stratosferici per andare alla St. Louis School

Essendo un istituto privato e facoltoso, che offre un percorso studi dall’istruzione primaria fino a quella superiore, il costo della mera iscrizione ammonta a ben 2800 euro il primo anno, mentre per gli anni successi è di 1800 euro. Il costo annuale, invece, è totalmente diverso e ben oltre le cifre appena dette.

Per la scuola primaria il costo annuale è di 15.730 euro, mentre per la secondaria ammonta a 18.270 euro. Inoltre, per frequentare i corsi è necessario avere un iPad. I Ferragnez non hanno problemi di soldi e quindi perché precludere l’educazione dei loro figli se possono permettersi di spendere così tanto? Certo, per la gente comune è un vero smacco, ma chi non lo farebbe se potesse?