News Riccardo Scamarcio rivela: “Non sono ancora guarito” e lascia tutti sconvolti | Dolore inconfessabile Di Marina Drai - 10

Riccardo Scamarcio ha rivelato di non essere ancora guarito da un vecchio trauma. Il dolore è riaffiorato più forte che mai.

Di recente abbiamo assistito al ritorno di fiamma tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood, manager dalla quale ha avuto una figlia. I due fanno coppia dal 2019, anche se c’è stata una pausa di due anni nella loro relazione. Durante quel periodo l’attore ha fatto coppia con la collega Benedetta Porcaroli.

La storia più importante, lo sappiamo tutti bene, è stata però quella con Valeria Golino. Una relazione lunga che all’inizio ha fatto molto discutere, vista anche la differenza di età tra i due.

Scamarcio ha guadagnato la fama grazie a Tre metri sopra il cielo, e da quel momento la sua carriera è decollata: l’attore ha recitato in successi come Romanzo criminale, Mio fratello è figlio unico e La prima linea.

Oggi Riccardo Scamarcio è uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Prossimamente, a settembre, lo vedremo in Assassinio a Venezia, terzo capitolo della serie su Hercule Poirot e adattamento cinematografico di Poirot e la strage degli innocenti.

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino

Di certo tutti si ricorderanno della storia tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino: i due si sono amati per 10 anni, poi la passione è finita lasciando a bocca aperta i fan della coppia. Molti l’hanno considerata la coppia più bella dello spettacolo italiano: i due hanno mantenuto sempre la massima discrezione, comportandosi in maniera professionale sul set.

Tutto è cominciato sul set di Texas, nel 2006. Al tempo Scamarcio era conosciuto per il successo di Tre metri sopra il cielo, mentre Golino era già un attrice affermata da diversi anni. I due non si sono mai esposti più di tanto e hanno lavorato insieme a diverse pellicole, come L’uomo nero e Miele.

Il dolore non sparisce

Di recente l’attore è stato il protagonista del film Euforia diretto proprio da Golino: i due sono tornati a collaborare nonostante il rapporto si sia concluso da anni. In occasione dell’uscita della pellicola, Scamarcio aveva parlato della rottura con l’attrice, rivelando di soffrirne ancora. “È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito” aveva spiegato.

“Le persone smettono di vedersi ma la storia continua anche senza di loro. Potremmo mandarci affanculo anche domani. Abbiamo fatto il film insieme, ok. Ma chissà cosa succederà. Lei è più intelligente di me, anche più sensibile: io sono una testa di cazzo”. Valeria Golino ha insistito per fargli fare un provino, visto che non riusciva a trovare il protagonista che cercava. “A un certo punto mi ha chiesto: ma insomma tu lo faresti? Alla fine ci siamo divertiti un sacco” ha rivelato l’attore.