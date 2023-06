News Gene Gnocchi: la verità sulla fine del matrimonio | Innamorato di una donna molto più giovane Di Ambra Ferri - 11

Oggi scaveremo nella vita sentimentale di Gene Gnocchi, che – tra notevoli alti e bassi – ha sempre dato molto di cui parlare.

È uno dei comici più amati del nostro paese: le sue taglienti battute vengono pubblicate ogni mattina sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport e da anni ormai riescono a strappare una risata ai lettori.

Oltre che per la sua ironia, Gene Gnocchi negli anni è finito sotto le luci dei riflettori per via della sua vita privata, in particolare quella amorosa. Come tutti i personaggi di spessore, anche attorno al suo nome si sono scatenati curiosità e chiacchiericcio.

Gli italiani vogliono sapere come mai è terminato il matrimonio con Gianna Ghiozzi e come procede la sua nuova relazione che sembra renderlo davvero felice. Oggi scaveremo nel suo passato per scoprire tutto questo.

Chi è la nuova compagna di Gene Gnocchi

Papà di quattro figli, Gene Gnocchi ha un matrimonio alle spalle e davanti a sé il futuro con una compagna che lo rende davvero felice. Lei si chiama Federica e l’ha reso padre per la quarta volta con la nascita della bellissima Irene. Diventare genitore in età avanzata non è certo stato facile per Gene, che vissuto un periodo di ansie proprio per via di questo motivo. Il fattore anagrafico, in realtà, lo ha reso più sicuro di sé e gli ha regalato un’esperienza genitoriale completamente diversa dalle precedenti.

Inoltre, grazie al suo lavoro che gli permette di portare a casa una bella cifra a fine mese, Gene Gnocchi ad oggi ha una forte stabilità economica. Quando si era sposato con la sua ex moglie Gianna Ghiozzi, invece, era agli inizi della sua carriera e proprio per questo aveva più difficoltà economiche. Diventare papà di tre figli senza avere una stabilità non è facile e questo ha creato molte preoccupazioni al comico.

Il bilancio della vita amorosa di Gene Gnocchi

Dopo la fine del matrimonio con Gianna, ha trovato l’amore in Federica, la donna a cui tutt’ora è legato. La loro relazione procede a gonfie vele e lei lo rende davvero felice. L’unica cosa a separarli è la differenza di età, che però non pesa sul loro rapporto, anzi, è un punto di forza.

Nel 2018 è nata loro figlia e in quell’occasione il cabarettista ha ribadito quanto fosse felice e soddisfatto della sua vita. Anche se Gene Gnocchi è molto riservato e di lui si parla poco, da queste informazioni possiamo dedurre per certo che è un uomo realizzato e estremamente felice di come vanno le cose nella sua vita, soprattutto dal punto di vista emotivo e sentimentale.