Gabriella Golia, una carriera buttata: “Ho sbagliato tutto” | Pentita e amareggiata

Gabriella Golia ha parlato della sua carriera in televisione e di come si sia pentita amaramente di alcune scelte.

Gabriella Golia ha segnato la storia della televisione italiana per 20 anni, in particolare su Mediaset. Dal 1982 è stata il volto indiscusso di Italia 1, fino al 2002, dove ha ricoperto il ruolo di annunciatrice televisiva. Ma la sua carriera non si è limitata a questo: la donna è stata anche conduttrice e attrice.

La sua prima partecipazione televisiva risale al 1978 su Rai 1, quando si esibì in un charleston insieme al gruppo di ballo milanese di cui faceva parte. Sempre nello stesso anno ha esordito come annunciatrice televisiva per Antenna Nord. Nel 1980 ha fatto due brevi esperienze in rai come valletta in Sette e mezzo.

Nel 1982 è diventata l’annunciatrice che tutti conosciamo. Italia 1 al tempo era ancora di proprietà di Rusconi, poi venne comprata da Fininvest, quindi Silvio Berlusconi. Parallelamente alla carriera da annunciatrice ha recitato nella sit-com Vicini di casa con Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Silvio Orlando.

Ha condotto, dal 1996 a 1997, lo spazio Uno per tutti, poi nel 1997 è stata un’inviata di Fuego, condotto da Alessia Marcuzzi. Il 21 dicembre 2002 ha lasciato il lavoro di annunciatrice dopo 20 anni di servizio, e con lei è sparito anche il ruolo stesso.

Scelta da Berlusconi

In un’intervista per Repubblica l’ex conduttrice ha parlato del fatto che fu proprio Silvio Berlusconi a volerla in Mediaset. “Cominciò a vedermi” ha spiegato, riferendosi agli anni in cui lavorava per l’allora Antenna Nord. “Sono stata una delle prime che entrava tutti i giorni nelle case. C’erano gli striscioni sui tram con la scritta “Ci vediamo stasera” con la mia faccia. Silvio Berlusconi cominciò a chiamarmi, entusiasta, spiegandomi tutto quello che stava facendo“.

Lei però, non conoscendo ancora chi fosse l’imprenditore, opponeva resistenza. “Continuava a insistere: “Vieni a lavorare da noi”. Ma da lui esisteva una che faceva il mio lavoro, il mio timore era che, dopo aver accettato, mi facessero scomparire. Lasciare il certo per l’incerto non era da me. Dove lavoravo stavo benissimo. Non ho rischiato, non ho scelto i soldi, ho preferito la sicurezza”. Alla fine, come sappiamo, Berlusconi ha comprato Mediaset “ottenendo” di conseguenza il talento di Golia.

Gabriella Golia si pente di tutto

Golia ha lasciato Mediaset nel 2010. Nonostante altre esperienze in televisione per Studio 1 e Sky Atlantic, l’annunciatrice ha di fatto interrotto la sua carriera dopo 20 anni. Ma ecco che è arrivato un pizzico di pentimento: “Sì, mi sarebbe piaciuto fare anche altro. Forse sono stata mal guidata, forse avrei potuto sfruttare di più questa popolarità per fare altre cose in televisione” ha spiegato.

“Ho sbagliato tutto. No no, è così” ha ammesso. “Verso i 30 anni, quando ho fatto le sitcom, avrei dovuto iscrivermi a una scuola di recitazione, mi sarebbe tanto piaciuto frequentare la Paolo Grassi, lavorando non si può. Ho seguito un progetto di sei mesi, abbiamo portato in scena lo spettacolo ed è finita lì: non so che cavolo avessi in testa“.