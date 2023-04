Francesco Facchinetti lasciato per strada “Sei mesi infernali”

Francesco Facchinetti cacciato di casa: una convivenza infernale.

Francesco Facchinetti, che i più nostalgici ricorderanno come Dj Francesco, il quale, faceva ballare tutti quanti a ritmo della Canzone del capitano, oggi è semplicemente Francesco.

Un imprenditore, agente di spettacolo e, soprattutto, un padre di tre bellissimi bambini cui dedica tutto il suo amore e le sue giornate, cercando di essere sempre presente, nonostante il suo lavoro.

E ce lo mostra attraverso Instagram, dove ci ha fatto conoscere Mia, la più grande, figlia di Alessia Marcuzzi, Lavinia e Leone i due figli che ha avuto dal matrimonio con Wilma Helena Faissol, sua moglie.

Francesco, infatti, è molto attivo sui social, in cui condivide qualsiasi cosa lo riguardi, dalla vita personale ai momenti più cupi che ha dovuto attraversare: come la terribile vicenda subita dal padre, che è stato derubato e minacciato nella sua casa, e anche quando Lavinia è stata male.

Perché Francesco è stato cacciato di casa

Francesco Facchinetti, per un periodo di 6 mesi, ha convissuto con la sorella Alessandra la quale racconta del tempo trascorso nella stessa casa, svelandoci dei dettagli riguardo il suo fratellino. I due sono molto diversi, ha spiegato a partire proprio dall’uso dei social che Alessandra ammette di utilizzare davvero poco.

Parlando della sua famiglia ha enfatizzato come la loro fosse numerosa ma molto unita, con Valentina, Roberto e Giulia, è composta da cinque fratelli nati da tre donne diverse, tutti molto diversi uno dall’altro e con i propri obiettivi.

La rivelazione di Alessandra sulla convivenza con Francesco Facchinetti: “Sei mesi infernali”

La vicenda risale ai tempi di dj Francesco, a cui piaceva sempre divertirsi e uscire, mentre la sorella doveva studiare per raggiungere quello che era il suo sogno e che oggi è realtà: diventare una stilista. Presa dall’entusiasmo quando studiava a Milano, Alessandra aveva convinto la madre di Francesco a farlo trasferire da lei. Tuttavia, i due abitando insieme hanno solo incrinato il loro legame, dal momento che non si trattava di una convivenza pacifica, al punto che Alessandra si è ritrovata a doverlo cacciare dopo poco tempo.

Ed è così che Alessandra Facchinetti descrive al Corriere della Sera quei mesi passati insieme al fratello: “Sei mesi infernali”, durante i quali la sorella trovava sempre gente in casa sua ogni volta che rientrava, Francesco tornava a qualsiasi ora del giorno o della notte “voleva chiacchierare anche se la mia sveglia suonava all’alba” afferma. Così non ha avuto altra scelta che interrompere la convivenza per salvaguardare il loro rapporto, perché ammette, infatti, di volergli un gran bene.