Albano in lacrime: “Sei stata il mio faro” | Lutto gravissimo per il cantautore

Al Bano ha dovuto affrontare un’altra dolorosa perdita: se n’è andata una persona molto importante per lui.

Al Bano è stato costretto ad affrontare un altro, terribile dramma che lo ha scosso profondamente. Una perdita enorme per lui, che considerava questa persona come un faro capace di guidarlo anche nelle situazioni più buie.

Il cantante purtroppo non è nuovo a lutti: nel 2005 aveva perso il padre, un evento che lo aveva scosso molto perché era molto legato alla figura paterna e aveva imparato molte cose da lui. Non dimentichiamo poi il dolore più grande che ha vissuto: quello legato alla perdita della figlia.

Ylenia Carrisi è scomparsa in circostanze misteriose e non è mai più stata ritrovata. Tutt’oggi, anche se è stato prodotto il certificato di morte presunta, non si conosce la verità sulla terribile storia che ha scosso l’intera famiglia Carrisi.

Il dolore fu talmente grande che il cantante e l’allora moglie Romina Power non riuscirono a superare la crisi che li stava dividendo; crisi nata per diversi motivi, ma che venne acuita da questo fatto terribile di cui ancora oggi si discute.

Al Bano le dice addio

Nel 2019 Al Bano ha dovuto affrontare uno dei lutti peggiori della vita: ha perso sua madre, alla quale era legato da un affetto enorme. A lei aveva dedicato il libro Madre mia, l’origine del mio mondo, di cui ha parlato anche dopo la morte della donna. “Mi hai fatto un brutto scherzo mamma. Non mi hai aspettato! Sono tornato ed eri lì rigida, fredda, piccola e leggera come una bambina” aveva detto durante un’intervista.

“Devo sorridere, non devo piangere” aveva continuato. “Ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stato il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella“. Il cantante e la donna si erano avvicinati ancora di più dopo la morte del padre di Al Bano.

Un amore immenso

“Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data” aveva detto dopo il lutto.

“L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso“. Le parole del cantante non lasciano spazio a dubbi: i due erano profondamente legati.