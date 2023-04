Sarabanda, ma come si è ridotto l’uomo gatto? Non lo riconoscereste mai | FOTO

L’ex concorrente del ben noto programma televisivo ha stravolto la sua vita ed anche il suo aspetto fisico. Vediamo com’è oggi.

Sarabanda è uno dei tanti programma televisivi condotti dal ben noto presentatore Enrico Papi. Si trattava di un quiz musicale, in onda su Italia1 dal 1997 al 2017, dove i concorrenti dovevano sfidarsi a colpi di note, riconoscendo il brano trasmesso.

Sarabanda è stato un programma costellato da personaggi molto singolari ed indimenticabili. Uno di questi è anche diventato il simbolo di questo game show. Stiamo parlando di Gabriele Sbattella, meglio noto al pubblico italiano con il soprannome di uomo gatto.

L’uomo gatto è entrato negli annali di Sarabanda, conquistando un record di gioco straordinario. Infatti, il concorrente ha partecipato alla trasmissione dal 12 novembre 2002 al 19 febbraio 2003. La sua avventura nel programma è stata interrotta quando un altro concorrente l’ha battuto, ovvero Tiramisù. Anche quest’ultimo è diventato uno dei personaggi simbolo della trasmissione.

Sono passati vent’anni da quella sconfitta e l’uomo gatto non si è più visto nel piccolo schermo. Salvo per rarissime apparizioni in determinati quiz televisivi, ma tutti risalenti ha diversi anni fa ormai. La domanda è d’obbligo: che fine ha fatto l’uomo gatto e com’è oggi?

La nuova carriera dell’uomo gatto

In questi decenni, Gabriele si è dedicato al mondo editoriale e il 21 aprile 2022 ha persino pubblicato un suo libro, intitolato Te lo ricordi…l’uomo gatto?. Sul sito liberoquotidiano, possiamo leggere che Sbattella, dopo Sarabanda, aveva intenzione di intraprendere la carriera di animatore turistico in Egitto.

Ma i suoi piani sono stati compressi dalle continue richieste della sua presenza in diversi locali. Alla fine, l’uomo gatto ha optato per questo tipo di lavoro, anche perché era più fruttuoso da un punto di vista monetario. Due ore in un locale equivalevano ad un profitto di trenta giorni lavorando in un villaggio turistico.

Il nuovo lavoro di Gabriele Sbattella

Adesso la sua carriera è incentrata non più in presenze nei locali, in tv o nei villaggi, ma bensì nel mondo del giornalismo. Infatti, Gabriele scrive articoli riguardanti la musica e lo sport. L’uomo stesso ha dichiarato di aver seguito gli ultimi tre Festival di Sanremo attentamente, lavorando per un’agenzia.

Anche se la carriera lavorativa e la vita personale dell’uomo gatto sono cambiate da quando era nel piccolo schermo, Gabriele Sbattella non potrà mai dimenticare l’avventura di Sarabanda che lo ha reso celebre in tutta Italia come l’uomo gatto.