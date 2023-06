News Aurora Tropea a rischio di morte e l’intera famiglia in pericolo | Agghiacciante Di Marina Drai - 8

Aurora Tropea, ex dama di Uomini e Donne, ha raccontato di un periodo terribile che ha attraversato insieme alla sua famiglia.

Anche se di solito non ama parlare del suo passato, l’ex dama di Uomini e Donne Aurora Tropea si è aperta e ha raccontato di un periodo buio che ha attraversato insieme alla sua famiglia a causa di terribili malattie e incidenti pericolosi. Il suo percorso nel programma, tra il 2020 e il 2021, l’ha vista avvicinarsi a diversi Cavalieri come Jean Pierre e Germano Avolio.

Aurora si è anche avvicinata a Biagio Di Mario, di interesse di Gemma Galgani, e questo ha scatenato le ire della seconda. Sembra inoltre che l’ex dama si stata truffata da uno dei Cavalieri, Giordano Martello: l’uomo le avrebbe chiesto 100 euro, prestito però mai restituito.

L’ex dama ha reso noto un periodo terribile della sua vita in cui ha rischiato di perdere persone molto vicine a lei e addirittura di morire. Il racconto da brividi ha messo in allarme i numerosi fan della donna sui social.

“Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale, dal quale è miracolosamente uscita indenne, e ho scoperto di avere un tumore. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti dal sopracciglio, e hanno scoperto che in realtà era un tumore aggressivo, così ho deciso di farmi controllare” ha rivelato.

Colpita in prima persona

Non solo l’ex dama ha dovuto affrontare pesanti difficoltà in famiglia, ma è stata lei la prima a soffrire per una malattia che poteva esserle fatale. “Ho fatto una mappatura dei nei, e di conseguenza me ne hanno tolto uno. Con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo, probabilmente avrei perso la gamba” ha raccontato.

Fortunatamente la situazione si è risolta nel migliore dei modi e Aurora è riuscita a seguire i suoi sogni. “Dopo questa esperienza sono sbocciata. Credo che la vita mi abbia dato una seconda possibilità. Ho cominciato ad amarmi di più, e ho sentito il forte bisogno di rimettermi in gioco anche a Uomini e Donne, dove il mio percorso era rimasto come in sospeso”.

Aurora Tropea oggi

Dopo quel periodo terribile, l’ex dama si è ripresa e ha rivelato di essere rinata. Liberatasi dalle preoccupazioni è tornata a Uomini e Donne e ha recuperato il percorso che aveva lasciato in sospeso. Sia lei che la sua famiglia intera hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo la serie di terribili episodi.

Ma di cosa si occupa oggi la donna? Aurora è stata sempre appassionata di moda e oggi è proprietaria di un negozio di bijoux, accessori e oggettistica nel quartiere di Montesacro, a Roma. “L’officina del cuore”, questo il nome dell’attività, è molto apprezzato e sono tanti i clienti che ogni giorno lasciano recensioni entusiaste sui prodotti realizzati da Aurora.