News Arriva la notizia: Alessandro Cattelan rimpiazza Fabio Fazio | Polverone in Rai Di Didi Kera - 13

Il giovane presentatore ha molte chance di prendere il posto dello storico conduttore di Rai3, con un programma simile.

Con il nuovo governo Meloni, la Rai ha subito molti cambiamenti drastici e tra i suoi conduttori storici sia Fabio Fazio che Lucia Annunziata hanno detto addio al loro affezionato pubblico e all’emittente per la quale hanno lavorato diversi anni.

Adesso, si vocifera che, molto probabilmente, anche Antonella Clerici lascerà la Rai e questi rumors sono stati alimentati da una frase detta dalla stessa conduttrice durante l’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno: “Diciamo sempre la verità, ci cacceranno”.

Anche Fiorello ha aumentato i rumors riguardo ad un altro possibile addio in Rai. Durante una puntata di Viva Rai 2, il conduttore ha affermato che Amadeus non avrebbe più molta voglia ed intenzione di presentare il prossimo Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. Ma queste sono solo voci che girano e che sono già state smentite dal diretto interessato.

Tuttavia, ci sono nomi veramente a rischio eliminazione: Serena Bortone e Flavio Insinna. Quest’ultimo, stando ai rumors che circolano in questi giorni, potrebbe essere sostituito da un altro storico conduttore, ovvero Pino Insegno. Gli italiani, poi, si domandano chi occuperà la fascia oraria della domenica sera al posto di Fabio Fazio e c’è un nome più pronunciato di altri.

Alessandro Cattelan, alias il Fabio Fazio 2.0

Durante il corso di un’intervista al Salone del Libro svoltasi a Torino, Alessandro Cattelan ha avuto la possibilità di dire la sua in merito alle voci che circolano riguardo una sua possibile sostituzione di Fazio. Il conduttore di Stasera c’è Cattelan ha dichiarato di aver parlato con Fabio, essendo loro amici, e poi ha svelato:

“Un mio amico mi ha inviato un articolo che parlava di questa cosa, di cui io non sapevo nulla e continuo a non sapere nulla. Ed è giusto così perché non c’entro nulla con questa notizia”. Alessandro ha poi aggiunto: “Mi ha fatto ridere che sono uscite tutte queste notizie. C’era un articolo che titolava: ‘La nuova TV della destra’ e sotto c’era la mia faccia. L’ho trovato un po’ esagerato come collegamento”.

Che Tempo Che Fa 2.0

Cattelan ha affermato di trovarsi molto bene a lavorare su Rai2 e spera vivamente di continuare il suo percorso su quell’emittente. Stasera c’è Cattelan è una trasmissione molto seguita sia nel piccolo schermo che sui social media.

L’organizzazione e le ospitate sono molto simili a quelle di Che Tempo Che Fa e questi parallelismi hanno spinto gli italiani a pensare che, forse, Alessandro Cattelan potrebbe finire su Rai3 con il suo programma, al posto dell’amico Fabio Fazio e della sua storica trasmissione.