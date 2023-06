News Tina Turner: viene a galla il retroscena su Lady D che nessuno conosceva Di Ambra Ferri - 12

Dopo la scomparsa di Tina Turner, vengono a galla episodi inediti sulla sua vita. Uno di questi riguarda Lady Diana.

Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Tina Turner, una delle più grandi leggende della musica, scomparsa all’età di 83 anni nella sua casa a Kuesnacht in Svizzera. Il suo ricordo rimarrà vivo nelle sue canzoni e nelle parole delle persone che l’hanno potuta conoscere. Tra questi, spiccano le parole di William, il futuro re d’Inghilterra, che parla del rapporto tra l’amata madre e la cantante.

Tutto il mondo si è abbracciato intorno alla cantante e le figure di spicco hanno speso qualche minuto per ricordarla con grande dolcezza. Chi ha avuto il piacere di conoscerla riccorda il suo talento, la sua generosità, il suo carattere brillante.

L’annuncio della sua dipartita ha sconvolto il mondo intero e ora si cerca di ricostruire quello che è stata Tina Turner attraverso i ricordi dei suoi cari. Tra questi, William ha raccontato un episodio molto toccante che riguarda la regina del rock e sua mamma, Lady D.

L’abbraccio del mondo a Tina Turner

“Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Tina Turner. Con la sua musica e la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ha ispirato le stelle del domani. Oggi salutiamo una cara amica che ci lascia la sua più grande opera: la sua musica. Tina, ci mancherai tantissimo“. Queste il post di addio dello staff per annunciare la sua scomparsa. Una perdita che ha sconvolto il mondo della musica da un emisfero all’altro.

Tutti i più grandi cantanti la piangono, compreso il nostro Eros Ramazzotti, che in passato aveva avuto l’onore di cantare con lei. “Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi”. Poi prosegue, “Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros“.

Il ricordo del principe William

Non solo cantanti, anche figure cardine dell’alta società si sono esposti per fare l’ultimo saluto a Tina Turner. Uno dei membri più amati della famiglia Reale inglese, il principe William, ha rispolverato un ricordo molto tenero che lega Lady Diana alla grande Tina Turner.

“Quando ero più giovane, Harry e io andavamo in collegio. Quando era il momento di tornare a scuola, mia madre metteva in macchina diversi tipi di canzoni per allontanare l’ansia. Una delle canzoni che ricordo in modo particolare, che mi è rimasta impressa per tutto questo tempo è The Best di Tina Turner”, ha raccontato William. Il principe ricorda bene quei momenti con la mamma, quando cantava a squarciagola la famosissima canzone della Turner che la descrive alla perfezione.