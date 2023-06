News Belen Rodriguez: “Gli ho spezzato le ossa” senza freni su Stefano De Martino | Fuori di testa Di Mia Lonigro - 11

Belen Rodriguez fa una confessione hot sulla sua relazione con Stefano De Martino: le dichiarazioni sono fuori di testa!

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip italiano dopo oltre dieci anni dal loro primo incontro. I due, infatti, hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine quando entrambi partecipavano alla trasmissione condotta da Maria De Filippi Amici.

Sia Stefano che Belen erano fidanzati rispettivamente con Emma Marrone e Fabrizio Corona per questo la loro unione provocò uno scandalo senza precedenti. Tra alti e bassi il loro rapporto dura da oltre dieci anni culminato dalla nascita del loro figlio Santiago.

Bellissimi e di successo, Belen e Stefano costituiscono la coppia più glamour dello spettacolo sempre protagonista dei rotocalchi nostrani con le loro avventure e disavventure amorose. Da quel lontano 2012, quando si sono scambiati il primo caloroso bacio, molte cose sono cambiate e tante volte la coppia si è allontanata ma alla fine della fiera è riuscita sempre a ritrovarsi in segno di un amore senza fine.

Di recente la conduttrice e showgirl Belen ha fatto una dichiarazione davvero fuori dalle righe che ha letteralmente scioccato tutti. Si tratta di un dettaglio personale che la donna ha condiviso con il pubblico ma che ha fatto molto scalpore.

La famiglia allargata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In dieci anni di relazione Belen e Stefano hanno affrontato diversi anni di lontananza. I due, infatti, hanno annunciato la separazione nel 2016 dopo appena tre anni di matrimonio e avendo poi avuto altre relazioni come quella della Rodriguez con Andrea Iannone. In seguito, nel 2019 la coppia si è ritrovata restando insieme per oltre un anno o almeno fino a quando Belen ha incontrato l’hair stylist Antonio Spinalbese con il quale ha intrapreso una storia molto passionale.

In effetti, insieme a Spinalbese, la Rodriguez ha avuto la sua seconda figlia Luna Marie ma con l’uomo l’amore si è esaurito abbastanza presto mentre le voci di un ritorno di fiamma con De Martino si susseguivano sempre di più. I due, quindi, sono tornati effettivamente insieme costituendo così quella che definiscono sempre una famiglia allargata.

Le confessioni piccante di Belen Rodriguez

Durante un’intervista rilasciata a Le Iene programma che la Rodriguez conduce da due anni, Belen Rodriguez ha fatto delle confessioni personali sulla sua relazione con Stefano raccontando alcuni particolari anche intimi. “Sa fare veramente bene l’amore ma io gli ho spezzato le ossa più di una volta” ha affermato ai microfoni de Le Iene Belen Rodriguez.

Questa espressione ha fatto divertire molto i presenti soprattutto perché hanno apprezzato la sua sincerità nel parlare di un dettaglio così intimo. Insomma, le cose procedono a gonfie vele tra Belen e Stefano impegnati nelle loro carriere di successo e nel far funzionare un matrimonio sì difficile ma contraddistinto da tantissima passione.