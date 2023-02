Addio Benedetta Porcaroli: adesso c’è l’altra donna | È fuori dai giochi

Benedetta Porcaroli ormai appartiene al passato: quello che è successo negli ultimi giorni lo dimostra. L’attrice è stata sostituita in poco tempo da qualcuno di nostra conoscenza, una persona ben nota di cui avevamo parlato già diverse volte.

Il suo ex Riccardo Scamarcio è stato infatti beccato con una nuova fiamma a Napoli durante le vacanze natalizie. La news ha subito fatto il giro d’Italia, scatenando reazioni diverse tra i fan dei due attori: c’era chi è rimasto stupito dalla scelta di Scamarcio e chi invece si aspettava in qualche modo che sarebbe successo.

L’attore sembra così aver ritrovato l’amore dopo la relazione con la sua collega; nel frattempo cosa fa Porcaroli? Avrà trovato anche lei un altro partner? Per ora sembra che l’attrice sia ancora single e si stia godendo questo momento solo per lei. I fan sono curiosi di sapere cosa ne pensa della “nuova” fiamma dell’ex, ma l’attrice non ha commentato in alcun modo il gossip attorno a Scamarcio.

Benedetta Porcaroli fuori dai giochi

Dopo le foto che ritraevano Scamarcio insieme alla sua “nuova” compagna, inevitabilmente il pensiero è andato a Benedetta Porcaroli. Tutti infatti sono curiosi di sapere se anche lei ha ritrovato l’amore e lo stia nascondendo oppure se davvero è ancora single.

A stupire però ora è l’identità della donna con cui è stato beccato l’attore, ex fidanzato di Porcaroli: è una persona che conosciamo bene e che aveva già fatto parte della vita dell’uomo, assumendo un ruolo molto importante.

Parliamo di Angharad Wood, madre di Emily, la piccola nata dall’amore della donna e Scamarcio. I due si sono conosciuti nel 2020 e sono stati catturati da una passione travolgente, tanto da avere una bambina insieme. Dopo tanti anni con Valeria Golino, Scamarcio aveva conosciuto la manager e se n’era subito innamorato.

I fan avevano pensato subito a una lunga storia d’amore, visto anche che avevano avuto una figlia, ma purtroppo qualcosa si è spezzato. Pare che Scamarcio sia stato rapito dal fascino della sua collega Benedetta Porcaroli, tanto da lasciare la compagna e iniziare una storia di forte passione con l’attrice, 20 anni più giovane di lui.

Ebbene, dopo la rottura dei due, sembra che l’attore sia tornato sui suoi passi, ricucendo i rapporti con Wood. The Pipol li ha beccati a Napoli durante le vacanze mentre si scambiavano diverse effusioni, segno che i due ci stanno riprovando. Un epilogo che alcuni sul web avevano previsto, ma che un po’ stupisce lo stesso. Ci sarà finalmente un lieto fine per la famiglia e la piccola Emily? Staremo a vedere.