“Usciamo insieme”: Barbara D’Urso esce allo scoperto | Fidanzata con l’uomo più ricco d’Italia

La famosa e molto seguita conduttrice televisiva ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il suo rapporto con Flavio Briatore. Scopriamone i dettagli.

Da un po’ di tempo a questa parte, Barbara D’Urso è al centro delle cronache rosa per la sua probabile relazione con Flavio Briatore. Poco tempo fa, la conduttrice di Mediaset ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, parlando di questo suo possibile flirt con l’imprenditore, senza però confermarlo o smentirlo chiaramente. Briatore avrà risposto a queste dichiarazioni di Barbara?

Solo un programma

La D’Urso, negli ultimi periodi, sta vivendo diversi cambiamenti nella sua vita lavorativa. I vertici della Mediaset hanno deciso di cancellare alcune delle sue trasmissioni, lasciandole, però, il timone di Pomeriggio5, in onda dal lunedì al venerdì. Invece, per quanto riguarda i suoi programmi domenicali, sono stati tutti debellati dal palinsesto della Mediaset.

Poco male, perché Barbara non si perde d’animo e, anzi, dalle sue limitazioni e dalle sue considerevoli quantità di critiche che le riservano molto spesso, riesce a migliorare il suo lavoro e sé stessa. Infatti, oltre al piccolo schermo, in questo periodo si sta dedicando anche al teatro.

A teatro

Dal 14 febbraio, la famosa conduttrice debutterà al teatro Nazionale di Milano con Taxi a due piazze. Questo spettacolo teatrale sarà il suo maggior impegno fino al 19 aprile, viaggiando per l’Italia e portandolo nei vari teatri del Bel Paese, come ad esempio in quello di Bari, Verona e Bologna.

Dagospia, proprio in merito a questo nuovo e duraturo impegno teatrale, ha svelato che, molto probabilmente, l’amata Barbara non condurrà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Relazioni sentimentali

Per quanto riguarda la vita privata, la D’Urso è sempre stata molto riservata in merito, con alcune eccezioni. Ad esempio, quando è avvenuto il divorzio dal ballerino Michele Canfora. Nel corso di questi anni, a Barbara sono state attribuite diverse relazioni amorose, anche con Massimiliano Allegri, ma non sono mai state confermate. Invece, per Briatore la D’Urso ha avuto qualcosa da dire.

La frequentazione con Briatore

Nonostante inizialmente avesse smentito categoricamente, adesso inizia a fare alcune dichiarazioni molto piccanti. Durante l’intervista rilasciata al quotidiano, la conduttrice ha risposto in questo modo alla domanda confermando la frequentazione: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Non credevo mi stesse simpatico. Invece ho scoperto un uomo interessante e un ottimo padre. Ma sto dicendo questo non altro”.

Dunque, Barbara D’Urso ha espresso la sua opinione al riguardo, anche se non è propriamente chiara al 100%, mentre Flavio Briatore ancora non ha commentato la questione.