A Follonica la invidiano tutti: la casa di Vanessa Incontrada è da togliere il fiato – FOTO

La celebre conduttrice Vanessa Incontrada ha davvero una casa mozzafiato. La donna vive a Follonica con la sua famiglia ma grazie al lavoro nel mondo della televisione e dello spettacolo è riuscita a raggiungere il sogno di una dimora da favola.

Vanessa Incontrada è una delle più apprezzate conduttrici dello spettacolo italiano. L’Incontrada è celebre anche per il suo lavoro come attrice che porta avanti parallelamente alla carriera di presentatrice. Vanessa è nata in Spagna ma per questioni lavorative si è trasferita molto presto in Italia dove ha trovato il successo.

A 17 anni, infatti, Vanessa Incontrada ha iniziato la sua carriera da modella nella città della moda a Milano. Dopo alcune esperienze nel programma “Super” e come attrice nel film “Il cuore altrove”, l’Incontrada trova il successo grazie alla conduzione dello storico show comico Zelig. Insieme a Claudio Bisio, infatti, ha formato una coppia divertentissima alla conduzione di Zelig, un’esperienza che le ha permesso di essere consacrata come una delle più talentuose artiste sul piccolo schermo.

A distanza di diversi anni dall’ultima edizione, nel 2021 Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono tornati al timone di Zelig portando a casa ottimi risultati in termini di ascolto in segno di un amore mai veramente finito da parte del pubblico nei confronti dell’importante trasmissione di Mediaset.

L’Incontrada ha, inoltre, preso parte in quando protagonista alla serie Rai “Fosca Innocenti” ma la donna è sulla bocca di tutti anche per questioni slegate dalla sua professione. In effetti, il suo cambiamento di aspetto non è passato per nulla inosservato: Vanessa dopo il parto ha progressivamente acquisito peso non senza polemiche di chi la critica inspiegabilmente per le sue forme.

L’Incontrada in diverse interviste ha dichiarato di non voler essere giudicata per l’aspetto curvy che ha assunto negli anni confessando di amare se stessa esattamente così com’è. C’è, però, chi apprezza il suo essere naturale e spontanea ed è per questo che l’attrice è seguita da oltre due milioni di followers su Instagram.

La villa bellissima di Vanessa Incontrada

Ed è proprio per questo che Vanessa Incontrada ha condiviso con i suoi followers alcune immagini della sua meravigliosa villa a Follonica in provincia di Grosseto in Toscana. Il design è sicuramente unico ed originale: vi sono alcuni pezzi incredibili come la lampada di Achille Castiglioni e Pio Manzù, il cui progetto risale al 1971.

L’abitazione appare molto ampia e luminosa grazie a vetrate che rendono glamour il suo salotto. La cucina sembra immersa nella natura per la scelta di colori pastello e tenue i quali impreziosiscono in maniera eccellente la villa.

Tra i pezzi più pregiati vi è una Vespa Special Blu, storico modello amatissimo dall’Incontrada. Proprio a Follonica Vanessa Incontrata ha aperto un’impresa di abbigliamento che si chiama Besitos shop, il cui negozio fisico è stato felicemente inaugurato non troppo tempo fa.