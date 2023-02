Spare, il vero significato è pesantissimo | Attacco diretto alla Royal Family

Ha appena debuttato nelle librerie, ma è già sulla bocca di tutti. Spare, il libro scritto da Harry Windsor della famiglia reale inglese, senza dubbio sarà uno dei best seller di questo 2023. Ma qual è il significato del titolo?

Spare: il significato del titolo

Una sola parola per racchiudere il racconto di una vita intera: il libro del duca di Sussex si intitola Spare, ovvero “pecora nera”. Un titolo vocativo per esternare uno stato d’animo che l’ha accompagnato per tutta la sua esistenza. Esclusione, solitudine, diversità: tutti questi sentimenti sono raccontati in oltre 500 pagine.

Nell’edizione italiana, dal 10 gennaio nelle nostre librerie, compare il sottotitolo “Il minore”. Non si tratta della traduzione letterale del titolo, ma ci si avvicina molto in termini di significato.

“Il minore” in quanto Harry è il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana, ma sembra che minore alluda anche a un ordine di importanza.

Letteralmente Spare significa “riserva” e sta a simboleggiare il ruolo di “ruota di scorta” del secondogenito nei confronti del legittimo erede. Harry ha quindi voluto mettere nero su bianco il suo sentire: si autodefinisce una riserva di William in quanto fratello minore e, quindi, il significato del titolo rimarca questo sentimento congenito.

Royal Family, la battaglia di Harry

Dopo la dipartita della Regina Elisabetta, il grande collante della famiglia reale, i rapporti tra i suoi membri si sono ulteriormente inclinati. I due “reietti” Harry Windsor e Meghan Markle, in particolare, hanno deciso di allontanarsi per sempre dagli altri e di iniziare una guerra a colpi di rivelazioni.

Si sa, i due non si fanno intimorire da nulla: prima l’intervista fiume rilasciata a Oprah Winfrey, poi la docu-serie su Netflix “Harry & Meghan”, ora il libro scritto di sana pianta dal figlio minore. Nessuno, prima d’ora, aveva mai condannato guerra in questo modo alla famiglia reale.

Spare, i segreti rivelati

Nonostante Spare sia appena uscito nelle librerie, il contenuto è già ampiamente trapelato grazie ai media inglesi.

A ispirare il titolo è stato il fratello William, con cui Harry non si è risparmiato. Le pagine raccontano diversi aneddoti su di lui, tra cui un’aggressione fisica che lo vede come protagonista. Inoltre, Harry rivela che il fratello si è presentato leggermente ubriaco proprio alle sue nozze reali con Kate Middleton.

Ma gli attacchi non finiscono qui: il duca di Sussex parla anche della scelta di indossare la famosa uniforme nazista, che nel 2005 fece molto scalpore, rovinando la sua reputazione. In Spare rivela che l’idea gli venne suggerita proprio da William e Kate.

Non solo William, Harry ne ha per tutte, compreso il Re d’Inghilterra. Insomma, Spare si prospetta essere un libro frizzante, pieno di segreti e colpi di scena mai rivelati prima d’ora. Non resta che leggerlo e addentrarsi nella vita del principe ribelle.