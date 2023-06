News Serena Bortone: per un vecchio amore dice addio alla Rai, non finirà bene | Che fine farà? Di Didi Kera - 10

La conduttrice saluta il suo pubblico di Oggi è un altro giorno a causa di una sua vecchia e fondamentale passione.

Sono ormai tre anni che la fascia oraria pomeridiana di Rai1 è occupata da Serena Bortone e dal programma che conduce, vale a dire Oggi è un altro giorno. Soltanto dopo diverso tempo la conduttrice è stata in grado di conquistare il pubblico italiano, perché l’orario della messa in onda ha dei telespettatori un po’ variegati.

Infatti, davanti al piccolo schermo ci possono essere casalinghe, studenti o persone con poche ore libere tra un turno di lavoro e l’altro. Il compito delle trasmissioni è quello di intrattenere più persone possibile e la Bortone, alla fine, è riuscita nell’impresa.

Sebbene il leader assoluto di ascolti pomeridiani sia il dating show Uomini e Donne, in onda su Canale5 e presentato da Maria De Filippi, anche Oggi è un altro giorno è riuscito ad ottenere una belle fetta di pubblico italiano.

La maggior parte del merito va sicuramente alla padrona di casa, che è stata in grado di cambiare ed aggiustare il tiro della trasmissione durante le puntate stesse. Tutto questo per rendere il programma più leggero e adatto a diverse tipologie di telespettatori.

Anche Serena Bortone dirà addio alla Rai?

In questi giorni si è venuto a sapere che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lasciato l’emittente Rai in modo definitivo. La domanda sorge spontanea: toccherà la medesima sorte anche alla Bortone?

Per il momento la conduttrice non ha detto esplicitamente nulla a riguardo. Tuttavia, sul suo profilo social di Instagram, Serena ha parlato di un suo nuovo progetto nel quale non vede l’ora di cimentarsi. Inoltre, questo nuovo lavoro lo aveva accantonato per diverso tempo.

Il nuovo progetto di Serena Bortone

La conduttrice stessa ha rivelato di volersi dedicare a questo nuovo progetto che, però, tratta di un suo vecchio amore. Stiamo parlando del fatto che Serena adora scrivere le citazioni e che, purtroppo, per i vari impegni lavorativi ha dovuto mettere da parte per un po’ di tempo. Serena ha scritto questa frase: “Non sono personalmente autorizzato a giudicare, posso solo intuire” per poi spiegarla così:

“Questa frase è un po’ la summa di quel vagare, la certezza di non avere certezze, la consapevolezza di essere errati, fragili, dubbiosi, continuamente alla ricerca, imperfetti. Inseguo quasi gioiosa la mia imperfezione come prova della mia umanità. Non giudico, intuisco. Soprattutto, amo”. Vedremo che fine farà Serena Bortone che, si vocifera, potrebbe essere sostituita da Roberta Capua.