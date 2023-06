News Giorgio Mastrota: “Un raccomandato”, la confessione dopo anni | Ecco com’è diventato famoso Di Didi Kera - 21

Il conduttore televisivo ha rivelato di aver avuto un certo aiuto per ottenere la fama del piccolo schermo.

Giorgio Mastrota è uno dei volti più visti in televisione per quanto riguarda le televendite. Infatti, adesso è praticamente il suo unico incarico. Tuttavia, in passato, Giorgio ha persino vinto un concorso di bellezza.

Gli anni ’80 sono stati caratterizzati dagli esordi di Mastrota grazie a Gianfranco Funari che lo ha inserito nell’emittente Rai. Ma la carriera di Giorgio ha fatto un enorme salto di qualità non appena ha messo piede nelle reti “avversarie”, ovvero quelle di Mediaset.

Mastrota ha presentato diversi programmi, tra cui, ad esempio, Bellezze al bagno e Il nuovo gioco delle coppie. Inoltre, ha lavorato molte volte al fianco della collega Patrizia Rossetti. Dagli anni ’90 in poi, l’uomo si è avvicinato al mondo delle televendite e quando la sua carriera da conduttore ha iniziato a perdere colpi, Giorgio ne ha fatto il suo maggiore ingaggio.

Oltre alla vita professionale, Mastrota è noto anche per quella privata. il conduttore ha avuto diverse donne nella sua vita e da tre di queste ha anche avuto diversi figli. Giorgio è riuscito a creare una vera e propria famiglia allargata.

La vita privata di Giorgio Mastrota

L’uomo è stato sposato con Natalia Estrada dal 1992 al 1998, vivendo un matrimonio lampo con la showgirl e avendo anche la sua primogenita, Natalia Mastrota. Nel 2001, invece, è nato il secondogenito, Federico, avuto dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Borbosa. In questo Giorgio ha una storia d’amore con la sciatrice Floribeth Gutierrez.

I due si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma le restrizioni dovute alla pandemia causata dal Covid-19 hanno ritardato di alcuni anni la cerimonia. Infatti, la coppia è poi convolata a nozze nel settembre del 2022. Durante la loro relazione amorosa, Giorgio e Floribeth hanno avuto due figli: Matilde, nata nel 2018, e Leonardo, nato nel 2020.

Il concorso di bellezza truccato

Nel 1988, Giorgio ha partecipato ad un concorso di bellezza, uscendone da vincitore. Tuttavia, ci sono stati dei sotterfugi svelati proprio dal diretto interessato. Nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, Mastrota ha così svelato: “Tutto pilotato, ero raccomandato. Gianfranco Funari, che era presidente della giuria del concorso che si teneva a Loano, mi chiamò a partecipare con la garanzia che avrei vinto.

Il problema è che oltre a me, che ero il raccomandato della parte della giuria che veniva dalla televisione, c’era un altro raccomandato dal mondo del cinema. Si chiamava Caveri. Così Moltiplicarono i premi. Caveri ‘il più bello d’Italia’, Mastrota ‘l’uomo ideale’”. Adesso, Giorgio Mastrota è considerato il re delle televendite, anche se lui non si è mai definito tale e al compianto Mike Bongiorno non è mai andata a genio questa definizione.