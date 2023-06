News Paolo Berlusconi e la relazione ambigua con la velina di Striscia | Scoperto tutto Di Didi Kera - 8

Il dirigente sportivo ha svelato la sua relazione intima e profonda con un’ex velina bionda di Striscia la Notizia.

Paolo Berlusconi è un imprenditore, editore e dirigente sportivo (Presidente onorario dell’Associazione Calcio Monza) nonché fratello dell’ex Premier Silvio Berlusconi. Dopo aver passato momenti di tensione e timore per la salute del fratello, dato che circa due mesi fa è stato ricoverato all’ospedale per una polmonite, adesso sembra che tutto si sia risolto per il meglio.

i familiari più stretti sono stati accanto a Silvio per quasi tutto il tempo e Paolo ha affermato a gazzetta.it: “Mio fratello è stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il nostro morale è buono”. Fortunatamente, il leader di Forza Italia ha potuto godere della vicinanza dei suoi parenti durante il suo ricovero ospedaliero.

Molte volte la presenza di persone a noi care può aiutarci a rimetterci in sesto e pare che anche questa volta abbia funzionato. Parlando di affetti, la rivista Chi aveva reso noto che Paolo sarebbe legato ad un’ex velina del Tg satirico di Canale5. Stiamo parlando di Maddalena Corvaglia, molto presente nel mondo dello spettacolo e amata dal pubblico italiano.

Nel 2021, Chi aveva mostrato delle foto che ritraevano Paolo Berlusconi con Maddalena, ipotizzando una loro relazione amorosa. La donna ha subito smentito questa notizia, affermando su Instagram: “Ho letto che sarei fidanzata. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò!”.

La rettifica del settimanale Chi

Chi ha poi corretto le sue ipotesi, dichiarando: “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono una famiglia. Maddalena è da anni un componente acquisito della famiglia di Paolo Berlusconi. È la migliore amica di Matilda, moglie di Davide (rampollo di Paolo, n.d.r.), e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore de ‘Il Giornale’.

È amatissima da Luna e Alessia, figlie di Paolo”. Inoltre, la Corvaglia avrebbe inserito anche sua figlia Jamie nella famiglia allargata e, infine, la rivista afferma: “Entrambe sono legatissime a Berlusconi”.

La verità sul rapporto tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia

In conclusione, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha voluto mettere i puntini sulle i riguardo alla relazione che intercorre tra l’imprenditore e l’ex velina di Striscia. Si legge infatti: “Si vogliono bene da tempo. Sono l’uno la roccia dell’altro.

Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre uno accanto all’altra. Con discrezione”. Dunque, si tratta comunque di una relazione profonda e sentimentale, ma tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia c’è una profonda amicizia.