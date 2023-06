News Belen Rodriguez: “Ho sofferto tantissimo”, la verità sul ritorno di De Martino | Situazione difficile Di Marina Drai - 10

Belen Rodriguez ha raccontato di aver sofferto molto per amore e di quello che ha dovuto affrontare per Stefano De Martino.

Ormai il nome di Belen Rodriguez è inseparabile da quello di Stefano De Martino. I due si erano conosciuti nel 2012 durante una puntata di Amici di Maria De Filippi dove De Martino gareggiava. Al tempo il ballerino era fidanzato con Emma Marrone, ma venne “rapito” dalla showgirl.

Inizialmente pochi credevano a una storia duratura, ma i due hanno stupito tutti sposandosi un anno dopo e dando alla luce Santiago nel 2014. L’idillio però è finito l’anno successivo, quando hanno annunciato la loro separazione.

La coppia non ha però compiuto il passo definitivo, ovvero il divorzio, come se in qualche modo sapessero che il loro legame era troppo forte per finire per sempre. Oggi, dopo diverse avversità, sono di nuovo insieme e il loro amore sembra più forte che mai.

Belen ha raccontato più volte del suo amore per Stefano De Martino, spiegando che, anche se sono stati lontani, lei non ha mai smesso di amarlo e, anzi, ha sofferto molto per la separazione.

La storia tra la showgirl e il ballerino ha appassionato fin da subito gli italiani e l’amore è stato coronato dalla nascita di Santiago. I due si sono amati molto ma nel 2015 hanno annunciato la fine della relazione con un comunicato stampa, spezzando il cuore dei loro fan. La coppia si è lasciata e ripresa due volte, e nessuno sperava in un ritorno definitivo.

Contro tutte le convinzioni, i due sono tornati insieme nel 2022 dopo essersi frequentati per un breve periodo. Belen ha rivelato che per lei l’amore per Stefano non si era mai esaurito: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”.

La sofferenza della showgirl

Belen ha anche chiarito che non è stata lei a lasciare Stefano, ma il contrario, senza però addentrarsi nei dettagli delle motivazioni: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

Nel periodo lontana da Stefano la showgirl ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì. A proposito del rapporto tra Stefano e la bimba ha detto: “Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme“.