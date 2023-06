News Silvia Toffanin senza fiato: arriva una brutta minaccia | Situazione al limite Di Mia Lonigro - 10

Silvia Toffanin ospita una vip per eccellenza che le fa delle rivelazioni scioccanti. Ma la reazione della conduttrice è incredibile.

Silvia Toffanin è una delle presentatrici più amate ed apprezzate della televisione italiana grazie alla conduzione dello storico programma di canale 5 Verissimo. La donna è al timone dello show dal 2006 e sin dal primo anno negli studi Mediaset di Verissimo è riuscita dare una nuova forma, completamente personale, alla trasmissione.

In effetti, ancora adesso Verissimo è seguitissimo sia sui social che in termini di audience soprattutto per il grande parterre di Vip ospitati pronti a raccontarsi a 360 gradi nel salotto della Toffanin. La qualità del programma è altissima e questo grazie alle capacità empatiche e professionali di Silvia.

La donna ne ha fatta di strada da quando nel lontano 2001 era una letterina nel celebre show di Gerry Scotti Passaparola insieme alla sua amica di lunga data Ilary Blasi. Entrambe poi hanno fatto un percorso bellissimo per emanciparsi dall’immaginario di “semplici letterine” e diventare padroni di casa di diverse trasmissioni.

Dopo Passaparola le viene affidata la conduzione di Nonsolomoda almeno fino a quando la Toffanin non prenderà il timone di Verissimo, nel 2006 appunto. Proprio qui Silvia ha incontrato un sacco di personalità interassanti tra divi del cinema e showman internazionali ma recentemente una in particolare ha scioccato con le sue dichiarazioni la Toffanin.

Le confessioni di Valeria Marini

Una recente ospitata a Verissimo della nota showgirl Valeria Marini ha portato a galla alcuni desideri del passato della donna. Durante l’intervista la Marini ha ricordato alcuni momenti della sua carriera bellissima così come anche diversi periodi di difficoltà personali che le hanno fatto dubitare delle sue scelte. Qualche tempo fa, infatti, proprio in un’altra intervista aveva dichiarato di voler farsi suora.

Queste le sue parole al Corriere: “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo”.

Le parole di Silvia e quelle di Valeria a Verissimo

“Volevi farti suora. Lo avevo detto che non ne sarei uscita viva da questa intervista”, ha esordito la Toffanin a Verissimo un po’ preoccupata della risposta della showgirl. La Marini ha poi specificato che per un po’, infatti, ci ha davvero pensato credendo che sarebbe stata la via più semplice. In seguito Ha cambiato idea proprio perché doveva affrontare i suoi problemi senza scappare.

“Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante” ha chiarito Valeria dalla Toffanin, confessando che la fede l’ha aiutata molto ma che allo stesso tempo non può essere solo una mera via di fuga.