News Eleonoire Casalegno rivela un segreto inaspettato a Verissimo | Silvia Toffanin sbianca Di Ambra Ferri - 11

Dopo anni esce la verità su una delle donne della televisione italiana più amate di sempre: persino la Toffanin rimane senza parole.

Non era mai successo che durante una puntata di Verissimo l’ospite si lasciasse andare a tal punto da fare una rivelazione così scottante sulla sua vita privata. La stessa conduttrice, Silvia Toffanin, è rimasta sotto shock di fronte alle sue parole.

La padrona di casa, infatti, non si aspettava di certo un racconto così intimo e privato. La protagonista ha tenuto segreto per molto tempo quanto accaduto. Ma a chi ci riferiamo e cosa ha confessato?

Si tratta di Elenoire Casalegno, che nello studio di Verissimo si è lasciata andare rivelando un segreto del suo privato entrando nei dettagli. Ospite di Silvia Toffanin durante una recente puntata di Verissimo ed in compagnia della sua amica e collega Samantha De Grenet, la Casalegno ha fatto una confessione davvero inaspettata.

Elenoire Casalegno, la rivelazione a Verissimo

Inizialmente le due hanno parlato della loro amicizia decennale e la De Grenet sulla sua amica ha detto: “La persona che ha accanto è una di quelle persone che danno serenità sin dal primo sguardo”. Può sembrare una frase di poco conto, ma in realtà è stata fondamentale per dare il via ad altre rivelazioni inaspettate. La Casalegno nello stupore generale ha confermato di essere sentimentalmente impegnata: “L’esperienza insegna e l’ho tenuto nascosto. Non sono contraria al matrimonio degli altri, per quanto mi riguarda invece mai dire mai”.

Nessuno lo sapeva, ma nella vita della showgirl da tempo c’è un grande amore. A differenza dell’amica, però, non ha intenzione di sposarsi. Niente fiori d’arancio per la Casalegno, che però è molto innamorata.

Elenoire Casalegno al settimo cielo

La Casalegno ha preferito “farsi furba” e tenere segreta la sua relazione per tutto questo tempo. A lei basta avere l’amore di sua figlia: “A 23 anni avevo il desiderio di avere mia figlia Swami e sono molto felice. Abbiamo un rapporto conflittuale, la osservo e vedo grandi differenze. Grazie a lei ho imparato ad accettare che le persone la possano pensare in modo diverso da me”.

Insomma, anche se non ne parla, la showgirl è molto felice sentimentalmente e nella vita non è sola, anzi, ha due grandi amori: sua figlia e un uomo segreto. Chissà se prima o poi lo presenterà agli italiani, magari ospite proprio da Silvia Toffanin che è stata ben contenta di essere lei a ricevere per prima la tanto attesa notizia.